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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 21:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
apostol, или при подачи заявки через сайт и заполнении анкеты по телефону.
Додано: Сер 22 січ, 2020 21:38
зависит от того каким образом закидываете и во сколько, я например закидываю сервисом Форварда обычно до 18-00 банковского дня и проводка проходит день в день, списываю сервисами других банков, чтобы проводка была не день в день. Проценты начисляются на следующий день после за
проводки зачисления и до дня проводки списания средств.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 22:42
Все банки, в которых я имел счасть обслуживаться на вопрос "надо ли предупреждать" отвечали "да, надо": Укрсиббанк, ОТП, Креди-агриколь, Идея, Форвард.
Это как раз контуженым будет банк который забил на безопасность и не заблочит транзакцию из страны в которой клиента нет. Возможно в 90-х это ещё было нормой. Сейчас норма защищать деньги клиента блокируя подозрительные операции.
Та же Идея поначалу звонила даже просто при покупках в интернете, уточняла я ли делал оплату.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:51
Банки уже давно не блокируют расчеты картами в безопасных странах, я расплачивался картами эксима, альфы, форварда, аваля, идеи, отп, привата, моно за границей, банки не предупреждал о своих поездках и ничего мне не блокнули. Конечно могут блокнуть если вы попробуете снять крупную сумму налика где-нибудь в Бразилии или в казино деньги будете сливать.
Додано: Чет 23 січ, 2020 01:07
А почему когда Форвард тянет - деньги сразу появляются (другой банк сразу отдает?), а когда так же у Форварда - Форвард ждет пару дней?
Додано: Чет 23 січ, 2020 06:05
Ну говорю же, заблокировали в Польше после первой же оплаты. Суммы была 98 злотых (немного больше 600 грн). Была покупка ски-пасса. Не думаю, что это прям крупная сумма. Заблокировали буквально в течение 1-2 минут после операции. Поэтому, видимо, есть риск блокировки даже в безопасных странах при небольших тратах. Разблокировать, кстати, не совсем удобно, поскольку связаться с оператором можно либо по телефону (в роуминге), либо по Skype.
Додано: Чет 23 січ, 2020 08:32
Естественно банк-донор не может сразу отдать банку-получателю потому что между ними еще есть посредник МПС. А расчеты, которые идут через МПС - подразумевают, что вначале сумма лишь блокируется на счете в банке доноре, и лишь через какое-то время (день-два), когда приходит подтверждение окончательно списывается. Подтверждение кстати может и не прийти. И тогда деньги провисят в блоке в банке-доноре и через 30 дней разблокируются и будут доступны на счете плательщика. В идеале - банк получатель должен был бы дождаться подтверждения и только потом зачислять деньги на счет. Многие банки кстати так и делают, но при этом "показывают" получателю, что деньги уже на счете - от того в таких банках случается - теховер. Но многие банки пошли дальше и риск не поступления денег от банка-донора принимают на себя (он ведь довольно мизерный) и зачисляют деньги на счет сразу - то есть делают бухгалтерскую проводку либо минуя транзитный технический счет на котором суммы висят до зачисления от МПС, либо зачисляя с такого счета принудительно - в обеих случаях не создавая клиенту проблем с теховером. Именно эту ситуацию вы описываете по Форварду - так как по сути не поступившие деньги он уже на счет зачислил - то % на них начинает начислять со следующего дня. Но при этом когда платите картой Вы - деньги после оплаты но до реального списания эти 1-3 дня по прежнему еще числятся на Вашем счете (хотя Вам не видны, поскольку находятся в блоке и банк Вам их не показывает). А поскольку деньги на счете - банк продолжает начислять на них % до их реального списания.
Как-то так...
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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