Додано: Чет 23 січ, 2020 08:32

Slx написав: velvet написав: я например закидываю сервисом Форварда обычно до 18-00 банковского дня и проводка проходит день в день, списываю сервисами других банков, чтобы проводка была не день в день. Проценты начисляются на следующий день после за

проводки зачисления и до дня проводки списания средств. я например закидываю сервисом Форварда обычно до 18-00 банковского дня и проводка проходит день в день, списываю сервисами других банков, чтобы проводка была не день в день. Проценты начисляются на следующий день после запроводки зачисления и до дня проводки списания средств.

А почему когда Форвард тянет - деньги сразу появляются (другой банк сразу отдает?), а когда так же у Форварда - Форвард ждет пару дней? А почему когда Форвард тянет - деньги сразу появляются (другой банк сразу отдает?), а когда так же у Форварда - Форвард ждет пару дней?

Естественно банк-донор не может сразу отдать банку-получателю потому что между ними еще есть посредник МПС. А расчеты, которые идут через МПС - подразумевают, что вначале сумма лишь блокируется на счете в банке доноре, и лишь через какое-то время (день-два), когда приходит подтверждение окончательно списывается. Подтверждение кстати может и не прийти. И тогда деньги провисят в блоке в банке-доноре и через 30 дней разблокируются и будут доступны на счете плательщика. В идеале - банк получатель должен был бы дождаться подтверждения и только потом зачислять деньги на счет. Многие банки кстати так и делают, но при этом "показывают" получателю, что деньги уже на счете - от того в таких банках случается - теховер. Но многие банки пошли дальше и риск не поступления денег от банка-донора принимают на себя (он ведь довольно мизерный) и зачисляют деньги на счет сразу - то есть делают бухгалтерскую проводку либо минуя транзитный технический счет на котором суммы висят до зачисления от МПС, либо зачисляя с такого счета принудительно - в обеих случаях не создавая клиенту проблем с теховером. Именно эту ситуацию вы описываете по Форварду - так как по сути не поступившие деньги он уже на счет зачислил - то % на них начинает начислять со следующего дня. Но при этом когда платите картой Вы - деньги после оплаты но до реального списания эти 1-3 дня по прежнему еще числятся на Вашем счете (хотя Вам не видны, поскольку находятся в блоке и банк Вам их не показывает). А поскольку деньги на счете - банк продолжает начислять на них % до их реального списания.Как-то так...