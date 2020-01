Додано: Сер 22 січ, 2020 22:42

Кочевник написав: Назвіть хоча б один, хто вимагає попереджати. Я окрім Привата жодного не знаю. Навіть контужений на безпеці державний Укрексимбанк такого не вимагав. Назвіть хоча б один, хто вимагає попереджати. Я окрім Привата жодного не знаю. Навіть контужений на безпеці державний Укрексимбанк такого не вимагав.

Все банки, в которых я имел счасть обслуживаться на вопрос "надо ли предупреждать" отвечали "да, надо": Укрсиббанк, ОТП, Креди-агриколь, Идея, Форвард.



Кочевник написав: Навіть контужений на безпеці державний Укрексимбанк такого не вимагав. Навіть контужений на безпеці державний Укрексимбанк такого не вимагав.

Это как раз контуженым будет банк который забил на безопасность и не заблочит транзакцию из страны в которой клиента нет. Возможно в 90-х это ещё было нормой. Сейчас норма защищать деньги клиента блокируя подозрительные операции.



Та же Идея поначалу звонила даже просто при покупках в интернете, уточняла я ли делал оплату. Все банки, в которых я имел счасть обслуживаться на вопрос "надо ли предупреждать" отвечали "да, надо": Укрсиббанк, ОТП, Креди-агриколь, Идея, Форвард.Это как раз контуженым будет банк который забил на безопасность и не заблочит транзакцию из страны в которой клиента нет. Возможно в 90-х это ещё было нормой. Сейчас норма защищать деньги клиента блокируя подозрительные операции.Та же Идея поначалу звонила даже просто при покупках в интернете, уточняла я ли делал оплату.