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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3748374937503751

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Я платив без PIN по NFC карткою. Не заблокували :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1278
З нами з: 16.02.17
Подякував: 219 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:57

  Кочевник написав:Я платив без PIN по NFC карткою. Не заблокували :)

Отже блокують випадковим чином...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31689
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:39

PIN

PIN не запрашивает и при расчете через терминал :D
stevon
 
Повідомлень: 46
З нами з: 04.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 3748374937503751
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