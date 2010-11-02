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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:44
Я платив без PIN по NFC карткою. Не заблокували
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Кочевник
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Додано: Чет 23 січ, 2020 10:57
Кочевник написав:
Я платив без PIN по NFC карткою. Не заблокували
Отже блокують випадковим чином...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Чет 23 січ, 2020 16:39
PIN не запрашивает и при расчете через терминал
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stevon
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Додано: Чет 23 січ, 2020 22:48
Куку - самая ур*дская карта, которую я когда либо видел!
Что это за курица с прямоугольным туловищем? Что за тройной клюв? Что за овальный глаз? Перемычка между глазом и клювом?? А стикеры - это вообще жесть, только детей пугать!!!
пс: просто наболело
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Ромасик
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Додано: Чет 23 січ, 2020 22:51
Ромасик написав:
Куку - самая ур*дская карта, которую я когда либо видел!
Что это за курица с прямоугольным туловищем? Что за тройной клюв? Что за овальный глаз? Перемычка между глазом и клювом?? А стикеры - это вообще жесть, только детей пугать!!!
пс: просто наболело
Основне щоб прОцент капав і кишмиш рубався.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 23:20
кред. лимит банка наливает на ура?
только что увидел что 90 дней, это збс
можно взять Коко-кред и Коко-дебет. Как я понял.
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proftpd66
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Додано: Чет 23 січ, 2020 23:22
stevon написав:
PIN не запрашивает и при расчете через терминал
Если лимиты можно поставить в приложении на все любые операции, то на пин можно забить. В монобанке де*** вообще лимиты не сделали до сих пор.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 23:32
Ромасик написав:
Куку - самая ур*дская карта, которую я когда либо видел!
Что это за курица с прямоугольным туловищем? Что за тройной клюв? Что за овальный глаз? Перемычка между глазом и клювом?? А стикеры - это вообще жесть, только детей пугать!!!
пс: просто наболело
то гребешок
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mephala
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