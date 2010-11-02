Кочевник написав:Я платив без PIN по NFC карткою. Не заблокували
Отже блокують випадковим чином...мабуть.
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Куку - самая ур*дская карта, которую я когда либо видел! Что это за курица с прямоугольным туловищем? Что за тройной клюв? Что за овальный глаз? Перемычка между глазом и клювом?? А стикеры - это вообще жесть, только детей пугать!!! пс: просто наболело
Ромасик написав:Куку - самая ур*дская карта, которую я когда либо видел! Что это за курица с прямоугольным туловищем? Что за тройной клюв? Что за овальный глаз? Перемычка между глазом и клювом?? А стикеры - это вообще жесть, только детей пугать!!! пс: просто наболело
Основне щоб прОцент капав і кишмиш рубався.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Ромасик написав:Куку - самая ур*дская карта, которую я когда либо видел! Что это за курица с прямоугольным туловищем? Что за тройной клюв? Что за овальный глаз? Перемычка между глазом и клювом?? А стикеры - это вообще жесть, только детей пугать!!! пс: просто наболело
Ромасик написав:Куку - самая ур*дская карта, которую я когда либо видел! Что это за курица с прямоугольным туловищем? Что за тройной клюв? Что за овальный глаз? Перемычка между глазом и клювом?? А стикеры - это вообще жесть, только детей пугать!!! пс: просто наболело