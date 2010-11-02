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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3748374937503751

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Я платив без PIN по NFC карткою. Не заблокували :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1278
З нами з: 16.02.17
Подякував: 219 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:57

  Кочевник написав:Я платив без PIN по NFC карткою. Не заблокували :)

Отже блокують випадковим чином...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31694
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:39

PIN

PIN не запрашивает и при расчете через терминал :D
stevon
 
Повідомлень: 46
З нами з: 04.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:48

Привет дизайнерам!

Куку - самая ур*дская карта, которую я когда либо видел! :o Что это за курица с прямоугольным туловищем? Что за тройной клюв? Что за овальный глаз? Перемычка между глазом и клювом?? А стикеры - это вообще жесть, только детей пугать!!!
пс: просто наболело :lol:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 885
З нами з: 30.03.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:51

  Ромасик написав:Куку - самая ур*дская карта, которую я когда либо видел! :o Что это за курица с прямоугольным туловищем? Что за тройной клюв? Что за овальный глаз? Перемычка между глазом и клювом?? А стикеры - это вообще жесть, только детей пугать!!!
пс: просто наболело :lol:

Основне щоб прОцент капав і кишмиш рубався. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 31694
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:20

кред. лимит банка наливает на ура?

только что увидел что 90 дней, это збс

можно взять Коко-кред и Коко-дебет. Как я понял.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:22

  stevon написав:PIN не запрашивает и при расчете через терминал :D


Если лимиты можно поставить в приложении на все любые операции, то на пин можно забить. В монобанке де*** вообще лимиты не сделали до сих пор.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:32

  Ромасик написав:Куку - самая ур*дская карта, которую я когда либо видел! :o Что это за курица с прямоугольным туловищем? Что за тройной клюв? Что за овальный глаз? Перемычка между глазом и клювом?? А стикеры - это вообще жесть, только детей пугать!!!
пс: просто наболело :lol:

то гребешок :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:11

  Ромасик написав:Куку - самая ур*дская карта, которую я когда либо видел! :o Что это за курица с прямоугольным туловищем? Что за тройной клюв? Что за овальный глаз? Перемычка между глазом и клювом?? А стикеры - это вообще жесть, только детей пугать!!!
пс: просто наболело :lol:

Та ти не художник!
https://youtu.be/hzT2-2rFyPQ?t=176
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 06:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

Если моней забирать свою деньгу с КОКО, то сие бесплатно?

  stevon написав:PIN не запрашивает и при расчете через терминал :D
Это при оплате через чип?
MASolomko
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