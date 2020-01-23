В Фарса суровий скоринг.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:17
В Фарса суровий скоринг.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Как уже описывался ранее, получил ККкредит(с кредитным лимитом) и ККдебет. Каждый день выбираю с кредитки сумму, близкую к сумме кредитного лимита и сразу-же гашу потраченные средства с дебетки.
Судя по выписке... я в первый день выбрал весь кредитный лимит, на сегодня у меня лимит 0, а все остальные дни закидывал на карту собственные средства и тратил их-же.
Подскажите кто знает принцип работы бетономешалки? Либо это нужно потратить весь кредитный лимит, закинуть собственные средства, дождаться пока все это дело проведется списанием, а только после списания вновь пользоваться кредитными деньгами, либо это у них выписка до того кривая, что лучше туда вообще не заглядывать?
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