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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3749375037513752

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:17

  proftpd66 написав:кред. лимит банка наливает на ура?

только что увидел что 90 дней, это збс

можно взять Коко-кред и Коко-дебет. Как я понял.

В Фарса суровий скоринг.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как уже описывался ранее, получил ККкредит(с кредитным лимитом) и ККдебет. Каждый день выбираю с кредитки сумму, близкую к сумме кредитного лимита и сразу-же гашу потраченные средства с дебетки.
Судя по выписке... я в первый день выбрал весь кредитный лимит, на сегодня у меня лимит 0, а все остальные дни закидывал на карту собственные средства и тратил их-же.
Подскажите кто знает принцип работы бетономешалки? Либо это нужно потратить весь кредитный лимит, закинуть собственные средства, дождаться пока все это дело проведется списанием, а только после списания вновь пользоваться кредитными деньгами, либо это у них выписка до того кривая, что лучше туда вообще не заглядывать?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:13

  Water написав:Как уже описывался ранее, получил ККкредит(с кредитным лимитом) и ККдебет. Каждый день выбираю с кредитки сумму, близкую к сумме кредитного лимита и сразу-же гашу потраченные средства с дебетки.
Судя по выписке... я в первый день выбрал весь кредитный лимит, на сегодня у меня лимит 0, а все остальные дни закидывал на карту собственные средства и тратил их-же.
Подскажите кто знает принцип работы бетономешалки? Либо это нужно потратить весь кредитный лимит, закинуть собственные средства, дождаться пока все это дело проведется списанием, а только после списания вновь пользоваться кредитными деньгами, либо это у них выписка до того кривая, что лучше туда вообще не заглядывать?


разбаловал монобанк :D нужно ждать проводку и гасить только те суммы, которые уже провелись.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:20

  Hack-Stock написав:
  Water написав:Как уже описывался ранее, получил ККкредит(с кредитным лимитом) и ККдебет. Каждый день выбираю с кредитки сумму, близкую к сумме кредитного лимита и сразу-же гашу потраченные средства с дебетки.
Судя по выписке... я в первый день выбрал весь кредитный лимит, на сегодня у меня лимит 0, а все остальные дни закидывал на карту собственные средства и тратил их-же.
Подскажите кто знает принцип работы бетономешалки? Либо это нужно потратить весь кредитный лимит, закинуть собственные средства, дождаться пока все это дело проведется списанием, а только после списания вновь пользоваться кредитными деньгами, либо это у них выписка до того кривая, что лучше туда вообще не заглядывать?


разбаловал монобанк :D нужно ждать проводку и гасить только те суммы, которые уже провелись.

Т.е. таки да, сейчас у меня выбран весь кредитный лимит, на карту закинуто два кредитных лимита собственных средств, которые я трачу, за которые дают меньший % кешбека и на которые начисляют % как по депозиту? :shock: :shock:
ОК, положу карту на полку и подожду пока все это дело проведется.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Water написав:сейчас у меня выбран весь кредитный лимит, на карту закинуто два кредитных лимита собственных средств, которые я трачу

Этот момент непонятен. Как может быть выбран весь кредитный лимит и одновременно на карте находится два кредитных лимита собственных средств, с которых идут траты? ИМХО, должно быть либо то, либо другое. Ситуация, когда траты еще не провелись, а пополнение уже провелось, вполне понятна, но она предполагает, что кредитный лимит не использовался и списание трат идет из собственных средств.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:44

  MASolomko написав:Если моней забирать свою деньгу с КОКО, то сие бесплатно?

Да
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:33

  Water написав:Как уже описывался ранее, получил ККкредит(с кредитным лимитом) и ККдебет. Каждый день выбираю с кредитки сумму, близкую к сумме кредитного лимита и сразу-же гашу потраченные средства с дебетки.
Судя по выписке... я в первый день выбрал весь кредитный лимит, на сегодня у меня лимит 0, а все остальные дни закидывал на карту собственные средства и тратил их-же.
Подскажите кто знает принцип работы бетономешалки? Либо это нужно потратить весь кредитный лимит, закинуть собственные средства, дождаться пока все это дело проведется списанием, а только после списания вновь пользоваться кредитными деньгами, либо это у них выписка до того кривая, что лучше туда вообще не заглядывать?

Правильну виписку в відділенні беру...іноді.
Тут поспішати не потрібно.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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