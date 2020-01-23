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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:17
proftpd66 написав:
кред. лимит банка наливает на ура?
только что увидел что 90 дней, это збс
можно взять Коко-кред и Коко-дебет. Как я понял.
В Фарса суровий скоринг.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:04
Как уже описывался ранее, получил ККкредит(с кредитным лимитом) и ККдебет. Каждый день выбираю с кредитки сумму, близкую к сумме кредитного лимита и сразу-же гашу потраченные средства с дебетки.
Судя по выписке... я в первый день выбрал весь кредитный лимит, на сегодня у меня лимит 0, а все остальные дни закидывал на карту собственные средства и тратил их-же.
Подскажите кто знает принцип работы бетономешалки? Либо это нужно потратить весь кредитный лимит, закинуть собственные средства, дождаться пока все это дело проведется списанием, а только после списания вновь пользоваться кредитными деньгами, либо это у них выписка до того кривая, что лучше туда вообще не заглядывать?
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Water
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:13
Water написав:
Как уже описывался ранее, получил ККкредит(с кредитным лимитом) и ККдебет. Каждый день выбираю с кредитки сумму, близкую к сумме кредитного лимита и сразу-же гашу потраченные средства с дебетки.
Судя по выписке... я в первый день выбрал весь кредитный лимит, на сегодня у меня лимит 0, а все остальные дни закидывал на карту собственные средства и тратил их-же.
Подскажите кто знает принцип работы бетономешалки? Либо это нужно потратить весь кредитный лимит, закинуть собственные средства, дождаться пока все это дело проведется списанием, а только после списания вновь пользоваться кредитными деньгами, либо это у них выписка до того кривая, что лучше туда вообще не заглядывать?
разбаловал монобанк
нужно ждать проводку и гасить только те суммы, которые уже провелись.
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:20
Hack-Stock написав: Water написав:
Как уже описывался ранее, получил ККкредит(с кредитным лимитом) и ККдебет. Каждый день выбираю с кредитки сумму, близкую к сумме кредитного лимита и сразу-же гашу потраченные средства с дебетки.
Судя по выписке... я в первый день выбрал весь кредитный лимит, на сегодня у меня лимит 0, а все остальные дни закидывал на карту собственные средства и тратил их-же.
Подскажите кто знает принцип работы бетономешалки? Либо это нужно потратить весь кредитный лимит, закинуть собственные средства, дождаться пока все это дело проведется списанием, а только после списания вновь пользоваться кредитными деньгами, либо это у них выписка до того кривая, что лучше туда вообще не заглядывать?
разбаловал монобанк
нужно ждать проводку и гасить только те суммы, которые уже провелись.
Т.е. таки да, сейчас у меня выбран весь кредитный лимит, на карту закинуто два кредитных лимита собственных средств, которые я трачу, за которые дают меньший % кешбека и на которые начисляют % как по депозиту?
ОК, положу карту на полку и подожду пока все это дело проведется.
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Water
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:31
Water написав:
сейчас у меня выбран весь кредитный лимит, на карту закинуто два кредитных лимита собственных средств, которые я трачу
Этот момент непонятен. Как может быть выбран весь кредитный лимит и одновременно на карте находится два кредитных лимита собственных средств, с которых идут траты? ИМХО, должно быть либо то, либо другое. Ситуация, когда траты еще не провелись, а пополнение уже провелось, вполне понятна, но она предполагает, что кредитный лимит не использовался и списание трат идет из собственных средств.
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ingtrans
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:44
MASolomko написав:
Если моней забирать свою деньгу с КОКО, то сие бесплатно?
Да
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:33
Water написав:
Как уже описывался ранее, получил ККкредит(с кредитным лимитом) и ККдебет. Каждый день выбираю с кредитки сумму, близкую к сумме кредитного лимита и сразу-же гашу потраченные средства с дебетки.
Судя по выписке... я в первый день выбрал весь кредитный лимит, на сегодня у меня лимит 0, а все остальные дни закидывал на карту собственные средства и тратил их-же.
Подскажите кто знает принцип работы бетономешалки? Либо это нужно потратить весь кредитный лимит, закинуть собственные средства, дождаться пока все это дело проведется списанием, а только после списания вновь пользоваться кредитными деньгами, либо это у них выписка до того кривая, что лучше туда вообще не заглядывать?
Правильну виписку в відділенні беру...іноді.
Тут поспішати не потрібно.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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