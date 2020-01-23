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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3750375137523753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вчерашняя операция покупки.
Зображення
Дата операції: 23.01.2020
Дата валютування: 24.01.2020
Транзакції згідно звіту від 27.01.2020
Откуда банк знает что эта операция пройдет 27 числом, у него уже есть отчет от 27 января?
Вторая вчерашняя операция:
Зображення
Вот эта операция прошла сегодняшним днем.
Других вчерашних операций вообще в выписке нет.
Т.е. траты четверга с большой долей вероятности проведутся аж понедельником, а пятничные все понедельником.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:01

  Алфавит написав:Подавал заявку на кредитную КоКо. Предложили карту с нулевым кредитным лимитом, затем через месяц пробовать повысить, подав запрос. Отказался.

После этого на протяжении двух дней получил с десяток сообщений и телефонных звонков от IZAIME_UA, ODOBRENO_UA, CLY, ZAIM, CreditMan, Vamkredit, Creditsor, +380674840556, +380632090116, +380633375910, +380931701022, +380931702256, с предложением выдать мне кредит. Якобы я оставлял им всем заявку. Некоторые сообщения содержат ссылку на сайт в домене RU. Примечательно, что одновременно с этим от Альфабанка пришел код для авторизации, который я не запрашивал.

Думайте.

Однозначно виноват Форвард.
После получения второй карты - аналогичный шквал смс + звонки.
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

эти все организации видимо платят банкам хорошие деньги, за слив информации о запрашивающих кредиты\кредитные карты
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:23

  ramzes4 написав:Однозначно виноват Форвард.
После получения второй карты - аналогичный шквал смс + звонки.

Оформил 2 карты, никто не звонил.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:25

До открытия карты время от времени звонили разные альфа-банки и прихваты с предложением получить у них кредитную карту.

После открытия карты в Форварде ни одного СМС с предложением кредита не пришло. Спасибо Форвард-банку за то что передал мой номер кредитным конторам с комментарием "кредит не предлагать". :D
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:35

Як правильно поповнити Депозитку в терміналі Ізіпея щоб без комісії?

Обрав по номеру договору - коміс 1%+5грн :(
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:43

  KVV написав:Як правильно поповнити Депозитку в терміналі Ізіпея щоб без комісії?

Обрав по номеру договору - коміс 1%+5грн :(

КАрти Ахметбая, СоСо в ящику Ізі поповнюються без комісії?
Ну Ви зрозуміли ідею.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:03

  Квесторе_поверніться написав:
  KVV написав:Як правильно поповнити Депозитку в терміналі Ізіпея щоб без комісії?

Обрав по номеру договору - коміс 1%+5грн :(

КАрти Ахметбая, СоСо в ящику Ізі поповнюються без комісії?
Ну Ви зрозуміли ідею.

А щоб без прокладки?

Теперішня схема "ІВОХ-Моно-Фарс" мені видається задовгою
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:10

  Water написав:Вчерашняя операция покупки.

Дата операції: 23.01.2020
Дата валютування: 24.01.2020
Транзакції згідно звіту від 27.01.2020
Откуда банк знает что эта операция пройдет 27 числом, у него уже есть отчет от 27 января?

Дата валютування: 24.01.2020 - для Форварда это и есть дата списания, по крайней мере из моей практики
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:47

  KVV написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  KVV написав:Як правильно поповнити Депозитку в терміналі Ізіпея щоб без комісії?

Обрав по номеру договору - коміс 1%+5грн :(

КАрти Ахметбая, СоСо в ящику Ізі поповнюються без комісії?
Ну Ви зрозуміли ідею.

А щоб без прокладки?

Теперішня схема "ІВОХ-Моно-Фарс" мені видається задовгою


Видається :wink: ... Насправді, 5-7 хвилин.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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