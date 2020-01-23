Вчерашняя операция покупки. Дата операції: 23.01.2020 Дата валютування: 24.01.2020 Транзакції згідно звіту від 27.01.2020 Откуда банк знает что эта операция пройдет 27 числом, у него уже есть отчет от 27 января? Вторая вчерашняя операция: Вот эта операция прошла сегодняшним днем. Других вчерашних операций вообще в выписке нет. Т.е. траты четверга с большой долей вероятности проведутся аж понедельником, а пятничные все понедельником.
Алфавит написав:Подавал заявку на кредитную КоКо. Предложили карту с нулевым кредитным лимитом, затем через месяц пробовать повысить, подав запрос. Отказался.
После этого на протяжении двух дней получил с десяток сообщений и телефонных звонков от IZAIME_UA, ODOBRENO_UA, CLY, ZAIM, CreditMan, Vamkredit, Creditsor, +380674840556, +380632090116, +380633375910, +380931701022, +380931702256, с предложением выдать мне кредит. Якобы я оставлял им всем заявку. Некоторые сообщения содержат ссылку на сайт в домене RU. Примечательно, что одновременно с этим от Альфабанка пришел код для авторизации, который я не запрашивал.
Думайте.
Однозначно виноват Форвард. После получения второй карты - аналогичный шквал смс + звонки.
KVV написав:Як правильно поповнити Депозитку в терміналі Ізіпея щоб без комісії?
Обрав по номеру договору - коміс 1%+5грн
КАрти Ахметбая, СоСо в ящику Ізі поповнюються без комісії? Ну Ви зрозуміли ідею.
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