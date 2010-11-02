Якщо з Моно п2п то 5-7хв, а я СЕПлю щоб % капали з завтрашнього дня
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:59
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:59
у меня чего-то сложилось впечатление, что это БКИ сливает.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:03
ага, цензура коммент удалила
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги, я правильно понял, чтобы не снималось 5 грн. , в прложухе должны быть включены оба тумблера и в "Настройки-Параметры-Услуга SMS-сервис с push...", и в конкретной карте "Управление SMS-сервисом".
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
В Фарса є така карта як Ізядебет, вона повинна без комісії поповнюватись.
"ІВОХ-Моно-Фарс" за скільки грошенята доступні...чи Вам потрібно щоб вони провелися?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:41
І СМС і Пуш мають бути включені.
А що 5 грн знялось? ПРи яких розкладах?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:47
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:50
У меня эта услуга ещё к старой кредитке была подключена, когда получал коко, сказали, что по ней такой услуги нет, но выписка пришла на второй день после рд
+100 грн
+ 50 грн
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:54
А вы тяните Форвардовским приложением, и доступны сразу, и %% начисляться будут как после сэпа
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Прямо вже зараз потягнути....і так буде?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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