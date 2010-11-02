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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3752375337543755>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:59

  jay2004 написав:
  KVV написав:А щоб без прокладки?

Теперішня схема "ІВОХ-Моно-Фарс" мені видається задовгою


Видається :wink: ... Насправді, 5-7 хвилин.

Якщо з Моно п2п то 5-7хв, а я СЕПлю щоб % капали з завтрашнього дня
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:59

  Hack-Stock написав:эти все организации видимо платят банкам хорошие деньги, за слив информации о запрашивающих кредиты\кредитные карты

у меня чего-то сложилось впечатление, что это БКИ сливает.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:03

ага, цензура коммент удалила :lol:
  mephala написав:то гребешок :lol:

  she_ne_investor написав:Та ти не художник!
https://youtu.be/hzT2-2rFyPQ?t=176
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, я правильно понял, чтобы не снималось 5 грн. , в прложухе должны быть включены оба тумблера и в "Настройки-Параметры-Услуга SMS-сервис с push...", и в конкретной карте "Управление SMS-сервисом".
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  KVV написав:А щоб без прокладки?

Теперішня схема "ІВОХ-Моно-Фарс" мені видається задовгою

В Фарса є така карта як Ізядебет, вона повинна без комісії поповнюватись.
"ІВОХ-Моно-Фарс" за скільки грошенята доступні...чи Вам потрібно щоб вони провелися?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:41

  ukrprom2014 написав:Коллеги, я правильно понял, чтобы не снималось 5 грн. , в прложухе должны быть включены оба тумблера и в "Настройки-Параметры-Услуга SMS-сервис с push...", и в конкретной карте "Управление SMS-сервисом".

І СМС і Пуш мають бути включені.
А що 5 грн знялось? ПРи яких розкладах?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:47

  Stringer написав:
И после рд на мыло приходит выписка за месяц

Я не припомню чтобы они емаил просили указать.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:50

  andreyiskra написав:
  Stringer написав:
И после рд на мыло приходит выписка за месяц

Я не припомню чтобы они емаил просили указать.

У меня эта услуга ещё к старой кредитке была подключена, когда получал коко, сказали, что по ней такой услуги нет, но выписка пришла на второй день после рд
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:54

  KVV написав:
  jay2004 написав:
  KVV написав:А щоб без прокладки?

Теперішня схема "ІВОХ-Моно-Фарс" мені видається задовгою


Видається :wink: ... Насправді, 5-7 хвилин.

Якщо з Моно п2п то 5-7хв, а я СЕПлю щоб % капали з завтрашнього дня

А вы тяните Форвардовским приложением, и доступны сразу, и %% начисляться будут как после сэпа
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vollena71 написав:доступны сразу, и %% начисляться будут как после сэпа

Прямо вже зараз потягнути....і так буде?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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