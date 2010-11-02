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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3752375337543755

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:такой услуги нет, но выписка пришла на второй день после рд

Любий каприз...за додаткову плату. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31722
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:10

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:такой услуги нет, но выписка пришла на второй день после рд

Любий каприз...за додаткову плату. :)

Это была бесплатная услуга
Stringer
 
Повідомлень: 10442
З нами з: 23.01.13
Подякував: 303 раз.
Подякували: 1482 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Заметил что все берут дебетовые КоКо, или кредитки не выдают, или же на кредитки ссылкой не пользуются, но по моей рефке так(((( но и на том всем спасибо, только на этой неделе +5
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
Повідомлень: 2120
З нами з: 22.11.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:15

  anis написав:Заметил что все берут дебетовые КоКо, или кредитки не выдают, или же на кредитки ссылкой не пользуются, но по моей рефке так(((( но и на том всем спасибо, только на этой неделе +5

Скоринг всїх ріже...мабуть. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31722
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
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  #<1 ... 3752375337543755
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