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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3753375437553756>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:такой услуги нет, но выписка пришла на второй день после рд

Любий каприз...за додаткову плату. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:10

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:такой услуги нет, но выписка пришла на второй день после рд

Любий каприз...за додаткову плату. :)

Это была бесплатная услуга
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Заметил что все берут дебетовые КоКо, или кредитки не выдают, или же на кредитки ссылкой не пользуются, но по моей рефке так(((( но и на том всем спасибо, только на этой неделе +5
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:15

  anis написав:Заметил что все берут дебетовые КоКо, или кредитки не выдают, или же на кредитки ссылкой не пользуются, но по моей рефке так(((( но и на том всем спасибо, только на этой неделе +5

Скоринг всїх ріже...мабуть. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:47

  Квесторе_поверніться написав:
  vollena71 написав:доступны сразу, и %% начисляться будут как после сэпа

Прямо вже зараз потягнути....і так буде?

Сейчас наверное уже нет, а в рабочее время - да. Осталось определить конец рабочего дня
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:
  proftpd66 написав:кред. лимит банка наливает на ура?

только что увидел что 90 дней, это збс

можно взять Коко-кред и Коко-дебет. Как я понял.

В Фарса суровий скоринг.
По сравнению с ТАС по-моему очень даже лоялен))
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:56

  anis написав:
Квесторе_поверніться написав:В Фарса суровий скоринг.
По сравнению с ТАС по-моему очень даже лоялен))

Нееее. Тасовский основан хоть на какой-то логике. А тут... ;(
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:57

  vollena71 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vollena71 написав:доступны сразу, и %% начисляться будут как после сэпа

Прямо вже зараз потягнути....і так буде?

Сейчас наверное уже нет, а в рабочее время - да. Осталось определить конец рабочего дня

Часов в 6 вечера тянул через Форвард, по выписке проходило тем же днем.
+Посмотрел по пушам, дело было в 18:26.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Я верно посчитал, до 31 января по кредитке КОКО наливают:
100грн. при регистрации по ссылке.
100 грн. за первую операцию в торговой сети,
50грн. за 1ю покупку с помощью Google Pay/Apple Pay
50 грн. после 10й покупки Google Pay/Apple Pay
Итого по максимуму 100+100+50+50=300грн.
И еще вопросик, если NFC не телефоне нет, оплата через приложение Сильпо с Мастерпасом подойдет чтоб забрать 50-ки??
Востаннє редагувалось ukrprom2014 в П'ят 24 січ, 2020 19:12, всього редагувалось 2 разів.
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:06

Колись на Ізюдебіт грошенята дуже довго заходили...через Ізю.
Фарс випраляється. Ок.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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