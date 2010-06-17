Любий каприз...за додаткову плату.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
Любий каприз...за додаткову плату.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:10
Это была бесплатная услуга
+100 грн
+ 50 грн
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
Заметил что все берут дебетовые КоКо, или кредитки не выдают, или же на кредитки ссылкой не пользуются, но по моей рефке так(((( но и на том всем спасибо, только на этой неделе +5
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:15
Скоринг всїх ріже...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:47
Сейчас наверное уже нет, а в рабочее время - да. Осталось определить конец рабочего дня
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
По сравнению с ТАС по-моему очень даже лоялен))
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:56
Нееее. Тасовский основан хоть на какой-то логике. А тут... ;(
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:57
Часов в 6 вечера тянул через Форвард, по выписке проходило тем же днем.
+Посмотрел по пушам, дело было в 18:26.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Я верно посчитал, до 31 января по кредитке КОКО наливают:
100грн. при регистрации по ссылке.
100 грн. за первую операцию в торговой сети,
50грн. за 1ю покупку с помощью Google Pay/Apple Pay
50 грн. после 10й покупки Google Pay/Apple Pay
Итого по максимуму 100+100+50+50=300грн.
И еще вопросик, если NFC не телефоне нет, оплата через приложение Сильпо с Мастерпасом подойдет чтоб забрать 50-ки??
Востаннє редагувалось ukrprom2014 в П'ят 24 січ, 2020 19:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:06
Колись на Ізюдебіт грошенята дуже довго заходили...через Ізю.
Фарс випраляється. Ок.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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