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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3753375437553756

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:12

  vollena71 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vollena71 написав:доступны сразу, и %% начисляться будут как после сэпа

Прямо вже зараз потягнути....і так буде?

Сейчас наверное уже нет, а в рабочее время - да. Осталось определить конец рабочего дня

Единственное что плохо - каким чужим сервисом не снимать, списание по любому на следующий день :(
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:Единственное что плохо - каким чужим сервисом не снимать, списание по любому на следующий день

Якщо зараз то в вівторок?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:17

Квесторе_поверніться
в понеділок
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:20

  velvet написав:Квесторе_поверніться
в понеділок

Перший робочий в понеділок а наступний робочий день в вівторок.
Хибно мислю?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:51

Квесторе_поверніться
перший робочий день від сьогодні - понеділок, все що сьогодні спишите стороннім сервісом Форвард проведе по рахунку в понеділок
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:53

  velvet написав:Квесторе_поверніться
перший робочий день від сьогодні - понеділок, все що сьогодні спишите стороннім сервісом Форвард проведе по рахунку в понеділок

Ок. Вівторок краще булоб.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:59

  Stringer написав:Единственное что плохо - каким чужим сервисом не снимать, списание по любому на следующий день :(

иногда через рабочий день, вероятно зависит от времени списания, по выписке у меня 20 и 21 число провели 22-м..
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:...если NFC не телефоне нет, оплата через приложение Сильпо с Мастерпасом подойдет чтоб забрать 50-ки??
Нет.
Стоит искать сайте, где можно произвести оплату через Gpay (сайт надо открывать с мобильного телефона через Google Chrome). При этом для работы Gpay надо на телефоне настроить блокировку экрана и желательно из маркета установить Gpay.
MASolomko
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