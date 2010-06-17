Единственное что плохо - каким чужим сервисом не снимать, списание по любому на следующий день
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:12
Единственное что плохо - каким чужим сервисом не снимать, списание по любому на следующий день
+100 грн
+ 50 грн
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
Якщо зараз то в вівторок?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:17
Квесторе_поверніться
в понеділок
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:20
Перший робочий в понеділок а наступний робочий день в вівторок.
Хибно мислю?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:51
Квесторе_поверніться
перший робочий день від сьогодні - понеділок, все що сьогодні спишите стороннім сервісом Форвард проведе по рахунку в понеділок
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:53
Ок. Вівторок краще булоб.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:59
иногда через рабочий день, вероятно зависит от времени списания, по выписке у меня 20 и 21 число провели 22-м..
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
Нет.
Стоит искать сайте, где можно произвести оплату через Gpay (сайт надо открывать с мобильного телефона через Google Chrome). При этом для работы Gpay надо на телефоне настроить блокировку экрана и желательно из маркета установить Gpay.
Додано: Суб 25 січ, 2020 01:07
Kyivstar в мобильном приложении Г-Пей есть, но засчитается ли...
Додано: Суб 25 січ, 2020 01:20
альфа такое не засчитала - сказала надо именно прикладывать телефон с нфс . Может тут и прокатит...
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