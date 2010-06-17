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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 02:14
Не майтеся дюрнею з Київстаром. В правилах чітко вказано: "за допомогою NFC". Мастерпас йде лісом, і поповнення Київстар також.
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