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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3754375537563757

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 02:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не майтеся дюрнею з Київстаром. В правилах чітко вказано: "за допомогою NFC". Мастерпас йде лісом, і поповнення Київстар також.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 06:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Акция по 10 нфс розрахункам по 31-е включительно. Операция должна пройти по счету или 31-го еще можно проводить покупки???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлень: 2477
З нами з: 04.02.12
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  #<1 ... 3754375537563757
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