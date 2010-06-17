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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3754375537563757

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 02:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не майтеся дюрнею з Київстаром. В правилах чітко вказано: "за допомогою NFC". Мастерпас йде лісом, і поповнення Київстар також.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 06:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Акция по 10 нфс розрахункам по 31-е включительно. Операция должна пройти по счету или 31-го еще можно проводить покупки???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлень: 2477
З нами з: 04.02.12
Подякував: 198 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 07:34

  ukrprom2014 написав:Я верно посчитал, до 31 января по кредитке КОКО наливают:
100грн. при регистрации по ссылке.
100 грн. за первую операцию в торговой сети,
50грн. за 1ю покупку с помощью Google Pay/Apple Pay
50 грн. после 10й покупки Google Pay/Apple Pay
Итого по максимуму 100+100+50+50=300грн.
И еще вопросик, если NFC не телефоне нет, оплата через приложение Сильпо с Мастерпасом подойдет чтоб забрать 50-ки??

Учасники акції - фізичні особи (далі - Клієнти), які уклали карткові Договори по
продуктам Банку (кредитні, дебетові) платіжної системи MasterCard до 31.01.2020 р.,
були повідомлені про участь в Акції одним із способів, визначених Офіційними
умовами проведення Акції та виконали умови Акції.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4281
З нами з: 30.01.13
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