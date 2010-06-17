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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 02:14
Не майтеся дюрнею з Київстаром. В правилах чітко вказано: "за допомогою NFC". Мастерпас йде лісом, і поповнення Київстар також.
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Кочевник
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Додано: Суб 25 січ, 2020 06:00
Акция по 10 нфс розрахункам по 31-е включительно. Операция должна пройти по счету или 31-го еще можно проводить покупки???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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Додано: Суб 25 січ, 2020 07:34
ukrprom2014 написав:
Я верно посчитал, до 31 января по кредитке КОКО наливают:
100грн. при регистрации по ссылке.
100 грн. за первую операцию в торговой сети,
50грн. за 1ю покупку с помощью Google Pay/Apple Pay
50 грн. после 10й покупки Google Pay/Apple Pay
Итого по максимуму 100+100+50+50=300грн.
И еще вопросик, если NFC не телефоне нет, оплата через приложение Сильпо с Мастерпасом подойдет чтоб забрать 50-ки??
Учасники акції - фізичні особи (далі - Клієнти), які уклали карткові Договори по
продуктам Банку (кредитні, дебетові) платіжної системи MasterCard до 31.01.2020 р., були повідомлені про участь в Акції одним із способів, визначених Офіційними
умовами проведення Акції та виконали умови Акції.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 25 січ, 2020 08:49
Квесторе_поверніться написав:
В Фарса є така карта як Ізядебет, вона повинна без комісії поповнюватись.
"ІВОХ-Моно-Фарс" за скільки грошенята доступні...чи Вам потрібно щоб вони провелися?
Хм.. дійсно, Ізядебет в мене є, а я вже було її списав з свого внутрішнього балансу
По цій схемі доступні за 1,5-2год ....і так, щоб провелись(але щоб не втрапити на фінмон Моні хочу мати ще якісь варіанти з проводкою день в день)
vollena71 написав:
А вы тяните Форвардовским приложением, и доступны сразу, и %% начисляться будут как после сэпа
Я так і роблю для подальшого транзиту, а про % з наступного дня(при поповненні таким чином) щось навіть і не міг подумати ...у Вас так працює?
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KVV
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Додано: Суб 25 січ, 2020 08:50
VLADPn написав:
Акция по 10 нфс розрахункам по 31-е включительно. Операция должна пройти по счету или 31-го еще можно проводить покупки???
Якщо по аналогії з попередніми акціями, то по даті операції.
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Кочевник
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Додано: Суб 25 січ, 2020 08:56
Кочевник написав: VLADPn написав:
Акция по 10 нфс розрахункам по 31-е включительно. Операция должна пройти по счету или 31-го еще можно проводить покупки???
Якщо по аналогії з попередніми акціями, то по даті операції.
Так ще є час щоб провелись операції.
Чи карти ще немає активованої?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 25 січ, 2020 08:59
До кого питання?
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Додано: Суб 25 січ, 2020 09:39
KVV написав: vollena71 написав:
А вы тяните Форвардовским приложением, и доступны сразу, и %% начисляться будут как после сэпа
Я так і роблю для подальшого транзиту, а про % з наступного дня(при поповненні таким чином) щось навіть і не міг подумати ...у Вас так працює?
У всех так работает
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Stringer
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