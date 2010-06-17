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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 02:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не майтеся дюрнею з Київстаром. В правилах чітко вказано: "за допомогою NFC". Мастерпас йде лісом, і поповнення Київстар також.
Додано: Суб 25 січ, 2020 06:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
Акция по 10 нфс розрахункам по 31-е включительно. Операция должна пройти по счету или 31-го еще можно проводить покупки???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Суб 25 січ, 2020 07:34
Учасники акції - фізичні особи (далі - Клієнти), які уклали карткові Договори по
продуктам Банку (кредитні, дебетові) платіжної системи MasterCard до 31.01.2020 р.,
були повідомлені про участь в Акції одним із способів, визначених Офіційними
умовами проведення Акції та виконали умови Акції.
Додано: Суб 25 січ, 2020 08:49
Хм.. дійсно, Ізядебет в мене є, а я вже було її списав з свого внутрішнього балансу
По цій схемі доступні за 1,5-2год ....і так, щоб провелись(але щоб не втрапити на фінмон Моні хочу мати ще якісь варіанти з проводкою день в день)
Я так і роблю для подальшого транзиту, а про % з наступного дня(при поповненні таким чином) щось навіть і не міг подумати ...у Вас так працює?
Додано: Суб 25 січ, 2020 08:50
Додано: Суб 25 січ, 2020 08:56
Так ще є час щоб провелись операції.
Чи карти ще немає активованої?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 25 січ, 2020 08:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
До кого питання?
Додано: Суб 25 січ, 2020 09:39
У всех так работает
+100 грн
+ 50 грн
Додано: Суб 25 січ, 2020 11:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
16.01 я нечаянно перевел деньги с кредитки на сумму 853 грн. Потом через пару дней вывел кредитку в плюс 78 грн. До РД 24.01 ни чего не тратил с неё. Сейчас пишет минимальный платеж 4.47 до 24.02 надо оплатить. Почему он не списался с положительного остатка? Мне надо кэшбек рубить. Я не выдержал и сегодня начал тратить кредитные. Перед 24.02 мне надо просто пополнить на 4.47 не зависимо на сколько карта в минусе будет? Эти 4.47 защитаются как МП?
Додано: Суб 25 січ, 2020 11:53
Вже закиньте 5 грн, щоб ці 4,47 Вас не бентежили.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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