andreyiskra написав:16.01 я нечаянно перевел деньги с кредитки на сумму 853 грн. Потом через пару дней вывел кредитку в плюс 78 грн. До РД 24.01 ни чего не тратил с неё. Сейчас пишет минимальный платеж 4.47 до 24.02 надо оплатить. Почему он не списался с положительного остатка? Мне надо кэшбек рубить. Я не выдержал и сегодня начал тратить кредитные. Перед 24.02 мне надо просто пополнить на 4.47 не зависимо на сколько карта в минусе будет? Эти 4.47 защитаются как МП?
Рівно за 4 дні 48% річних від 853 грн.
Видно Фарс не списує а тільки виставляє до погашення.