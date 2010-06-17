andreyiskra написав:16.01 я нечаянно перевел деньги с кредитки на сумму 853 грн. Потом через пару дней вывел кредитку в плюс 78 грн. До РД 24.01 ни чего не тратил с неё. Сейчас пишет минимальный платеж 4.47 до 24.02 надо оплатить. Почему он не списался с положительного остатка? Мне надо кэшбек рубить. Я не выдержал и сегодня начал тратить кредитные. Перед 24.02 мне надо просто пополнить на 4.47 не зависимо на сколько карта в минусе будет? Эти 4.47 защитаются как МП?
Рівно за 4 дні 48% річних від 853 грн. Видно Фарс не списує а тільки виставляє до погашення.
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guntherhouse777 написав:Учасники акції - фізичні особи (далі - Клієнти), які уклали карткові Договори по продуктам Банку (кредитні, дебетові) платіжної системи MasterCard до 31.01.2020 р., були повідомлені про участь в Акції одним із способів, визначених Офіційними умовами проведення Акції та виконали умови Акції.
Там один зі способів повідомлення - веб-сайт банку. Тобто це не індивідуальна акція, наскільки я розумію.
ukrprom2014 написав:Правильно ли я понял, можно снять все с кредитки КОКО, закинуть на дебитку КОКО, через месяц вернуть обратно и срубить (15/12)% с кредлимита?!
Правильно. Якщо знаєте як напишіть в ПП. Повертати без мінплатежів можна через 3 місяця.
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andreyiskra написав:...вывел кредитку в плюс 78 грн. До РД 24.01 ни чего не тратил с неё. Почему он не списался с положительного остатка?
Вже закиньте 5 грн, щоб ці 4,47 Вас не бентежили.
Почему 4,47 не списались с положительного остатка 78 грн.???
Такі правила в Фарса...не списувати а виставляти до погашення шоб на цю суму ще 48% капало.
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