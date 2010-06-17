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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3755375637573758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:58

  andreyiskra написав:16.01 я нечаянно перевел деньги с кредитки на сумму 853 грн. Потом через пару дней вывел кредитку в плюс 78 грн. До РД 24.01 ни чего не тратил с неё. Сейчас пишет минимальный платеж 4.47 до 24.02 надо оплатить. Почему он не списался с положительного остатка? Мне надо кэшбек рубить. Я не выдержал и сегодня начал тратить кредитные. Перед 24.02 мне надо просто пополнить на 4.47 не зависимо на сколько карта в минусе будет? Эти 4.47 защитаются как МП?

Рівно за 4 дні 48% річних від 853 грн.
Видно Фарс не списує а тільки виставляє до погашення.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Правильно ли я понял, можно снять все с кредитки КОКО, закинуть на дебитку КОКО, через месяц вернуть обратно и срубить (15/12)% с кредлимита?!
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:39

  guntherhouse777 написав:Учасники акції - фізичні особи (далі - Клієнти), які уклали карткові Договори по
продуктам Банку (кредитні, дебетові) платіжної системи MasterCard до 31.01.2020 р.,
були повідомлені про участь в Акції одним із способів, визначених Офіційними
умовами проведення Акції та виконали умови Акції.

Там один зі способів повідомлення - веб-сайт банку. Тобто це не індивідуальна акція, наскільки я розумію.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:39

  ukrprom2014 написав:Правильно ли я понял, можно снять все с кредитки КОКО, закинуть на дебитку КОКО, через месяц вернуть обратно и срубить (15/12)% с кредлимита?!

Правильно. Якщо знаєте як напишіть в ПП. :oops:
Повертати без мінплатежів можна через 3 місяця. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

ukrprom2014 написав:Правильно ли я понял, можно снять все с кредитки КОКО, закинуть на дебитку КОКО, через месяц вернуть обратно и срубить (15/12)% с кредлимита?!
Если 48% не брать во внимание, тогда все верно!
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:37

  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:...вывел кредитку в плюс 78 грн. До РД 24.01 ни чего не тратил с неё. Почему он не списался с положительного остатка?

Вже закиньте 5 грн, щоб ці 4,47 Вас не бентежили.

Почему 4,47 не списались с положительного остатка 78 грн.???
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:05

  andreyiskra написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:...вывел кредитку в плюс 78 грн. До РД 24.01 ни чего не тратил с неё. Почему он не списался с положительного остатка?

Вже закиньте 5 грн, щоб ці 4,47 Вас не бентежили.

Почему 4,47 не списались с положительного остатка 78 грн.???

Такі правила в Фарса...не списувати а виставляти до погашення шоб на цю суму ще 48% капало.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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