Додано: Суб 25 січ, 2020 16:42

_PORT_UA написав: Добрый день. По чьей то ссылке оформил заявку на Кредитку КоКокард. Ребята подскажите как теперь правильно сделать,чтобы получить все бонусы? Я так понял должны быть приветственный бонус в 100грн.и бонус за переход по ссылке?

Также подскажите по бонусам по Акции при оплате с ГуглПей?

Также вопрос по страховке и смс информированию? Отключать как?

И вопрос по выплате бонусов,где их видно,когда начисляются? Всем спасибо за ответ.

100ку за реф получить в любом случае после первой траты по карте, а вот за остальным нужно пройти квест:Бонус приветственный за ПЕРВУЮ покупку от 100грн, но важно чтоб это была первая операция по карте!После того как первая покупка прошла по счету, крепим карту в гпэй +50 и идём за десятком яиц +50 по акции от мастера. Дальше картой пользуемся о КоКо календарю. Страховку если навязали отключить в отделении, через горячку ещё отключить выписку месячную на е-мейл не забудьте.Смс уведомление платно, поэтому перейти на пуш не забудьте, но смс информирование должно быть активно при этом, но оно будет бесплатным если пуш активно.