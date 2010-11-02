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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3756375737583759

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

_PORT_UA написав:Добрый день. По чьей то ссылке оформил заявку на Кредитку КоКокард. Ребята подскажите как теперь правильно сделать,чтобы получить все бонусы? Я так понял должны быть приветственный бонус в 100грн.и бонус за переход по ссылке?
Также подскажите по бонусам по Акции при оплате с ГуглПей?
Также вопрос по страховке и смс информированию? Отключать как?
И вопрос по выплате бонусов,где их видно,когда начисляются? Всем спасибо за ответ.

100ку за реф получить в любом случае после первой траты по карте, а вот за остальным нужно пройти квест:
Бонус приветственный за ПЕРВУЮ покупку от 100грн, но важно чтоб это была первая операция по карте!
После того как первая покупка прошла по счету, крепим карту в гпэй +50 и идём за десятком яиц +50 по акции от мастера. Дальше картой пользуемся о КоКо календарю. Страховку если навязали отключить в отделении, через горячку ещё отключить выписку месячную на е-мейл не забудьте.
Смс уведомление платно, поэтому перейти на пуш не забудьте, но смс информирование должно быть активно при этом, но оно будет бесплатным если пуш активно.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 22.11.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  anis написав:Бонус приветственный за ПЕРВУЮ покупку от 100грн, но важно чтоб это была первая операция по карте!

В відділеннях чомусь радять щоб це була операція покупки на 150 грн...ну і слід дочекатись щоб вона провелася по рахунку.
За це платять 100 грн вітальних і 100 грн реферальних...але грязними.
Ну і до 31 січня встигнути телефоном 10 покупок...ще плюс 100 (50+50) грязними.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31777
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1608 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:
  anis написав:Бонус приветственный за ПЕРВУЮ покупку от 100грн, но важно чтоб это была первая операция по карте!

В відділеннях чомусь радять щоб це була операція покупки на 150 грн...ну і слід дочекатись щоб вона провелася по рахунку.
За це платять 100 грн вітальних і 100 грн реферальних...але грязними.
Ну і до 31 січня встигнути телефоном 10 покупок...ще плюс 100 (50+50) грязними.
Ещё в отделении не рекомендуют отказываться от страховки или вообще говорят что это нельзя сделать в этом месяце, а только через первую РД, менеджер тоже человек тоже хочет бонус)))
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 22.11.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  anis написав:что это нельзя сделать в этом месяце

Тоді слід чинити шкандаль...шо клієнт ніякої страхівочки не замовляв і не знайомий з умовами страхування взагалі.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31777
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1608 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:54

anis , спасибо. Вроде по вашей ссылке оформил заявку. Если что то дополнительно зайдет,то возможно это моя заявка.
А как отключить этот ежемесячный имейл отчет,на какой номер звонить?
И как быть с категориями кешбека,смс с категориями не приходило. Т.о за покупки супермаркетах не будет кешбек?
Востаннє редагувалось _PORT_UA в Суб 25 січ, 2020 17:58, всього редагувалось 1 раз.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 297
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Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:57

Квесторе_поверніться, дякую за допомогу. Вибачте,що не за вашим посиланням перейшов.
Пластик вже є на руках, трохи ліміту насипали. Поки все влаштовує. Тепер би зібрати трохи тих бонусів,які обіцяють по цій картці.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 297
З нами з: 09.02.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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  #<1 ... 3756375737583759
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