_PORT_UA написав:Добрый день. По чьей то ссылке оформил заявку на Кредитку КоКокард. Ребята подскажите как теперь правильно сделать,чтобы получить все бонусы? Я так понял должны быть приветственный бонус в 100грн.и бонус за переход по ссылке? Также подскажите по бонусам по Акции при оплате с ГуглПей? Также вопрос по страховке и смс информированию? Отключать как? И вопрос по выплате бонусов,где их видно,когда начисляются? Всем спасибо за ответ.
100ку за реф получить в любом случае после первой траты по карте, а вот за остальным нужно пройти квест: Бонус приветственный за ПЕРВУЮ покупку от 100грн, но важно чтоб это была первая операция по карте! После того как первая покупка прошла по счету, крепим карту в гпэй +50 и идём за десятком яиц +50 по акции от мастера. Дальше картой пользуемся о КоКо календарю. Страховку если навязали отключить в отделении, через горячку ещё отключить выписку месячную на е-мейл не забудьте. Смс уведомление платно, поэтому перейти на пуш не забудьте, но смс информирование должно быть активно при этом, но оно будет бесплатным если пуш активно.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis написав:Бонус приветственный за ПЕРВУЮ покупку от 100грн, но важно чтоб это была первая операция по карте!
В відділеннях чомусь радять щоб це була операція покупки на 150 грн...ну і слід дочекатись щоб вона провелася по рахунку. За це платять 100 грн вітальних і 100 грн реферальних...але грязними. Ну і до 31 січня встигнути телефоном 10 покупок...ще плюс 100 (50+50) грязними.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
anis написав:Бонус приветственный за ПЕРВУЮ покупку от 100грн, но важно чтоб это была первая операция по карте!
В відділеннях чомусь радять щоб це була операція покупки на 150 грн...ну і слід дочекатись щоб вона провелася по рахунку. За це платять 100 грн вітальних і 100 грн реферальних...але грязними. Ну і до 31 січня встигнути телефоном 10 покупок...ще плюс 100 (50+50) грязними.
Ещё в отделении не рекомендуют отказываться от страховки или вообще говорят что это нельзя сделать в этом месяце, а только через первую РД, менеджер тоже человек тоже хочет бонус)))
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
Тоді слід чинити шкандаль...шо клієнт ніякої страхівочки не замовляв і не знайомий з умовами страхування взагалі.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
anis , спасибо. Вроде по вашей ссылке оформил заявку. Если что то дополнительно зайдет,то возможно это моя заявка. А как отключить этот ежемесячный имейл отчет,на какой номер звонить? И как быть с категориями кешбека,смс с категориями не приходило. Т.о за покупки супермаркетах не будет кешбек?
Востаннє редагувалось _PORT_UA в Суб 25 січ, 2020 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Квесторе_поверніться, дякую за допомогу. Вибачте,що не за вашим посиланням перейшов. Пластик вже є на руках, трохи ліміту насипали. Поки все влаштовує. Тепер би зібрати трохи тих бонусів,які обіцяють по цій картці.
_PORT_UA написав:anis , спасибо. Вроде по вашей ссылке оформил заявку. Если что то дополнительно зайдет,то возможно это моя заявка. А как отключить этот ежемесячный имейл отчет,на какой номер звонить? И как быть с категориями кешбека,смс с категориями не приходило. Т.о за покупки супермаркетах не будет кешбек?
Спасибо если так, но в любом случае реф.бонус это приятно, но не главное. Звонить на ГЛ 0800 301 003 Кешбек узнаем с сайта или по рассылке так же кидают https://www.forward-bank.com/about/actions/ Январь с такими категориями
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
И еще раз пошагово. 1.Сделать покупку на 100+грн.После того как эта покупка пройдет по выписке должны прийти реферальный и приветственный бонус. 2.И уже потом добавить карту в GPay и делать траты,чтобы получить бонусы? Тут уже не имеет значения на какие суммы должны быть траты? А как понимать эту картинку?