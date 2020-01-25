RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3757375837593760

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:56

Щось Таріко почав виходити з цінного паперу.
Що би це значило?
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BAN ... 2019-11-01
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31784
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 01:04

  Квесторе_поверніться написав:Щось Таріко почав виходити з цінного паперу.
Що би це значило?
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BAN ... 2019-11-01

Кажись оцэ воно :mrgreen:
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 580
З нами з: 29.11.16
Подякував: 258 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 3757375837593760
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8102, 8103, 8104
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81034 9562928
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 січ, 2020 02:09
ol_zy
ОТП БАНК 1 ... 634, 635, 636
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6357 1432011
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 січ, 2020 01:06
curiousobro
А-Банк 1 ... 1517, 1518, 1519
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15182 2100108
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2020 21:41
Flamingo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81035)
26.01.2020 02:09
EximBonus Bot (1032)
26.01.2020 02:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.