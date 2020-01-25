Що би це значило?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 22:56
Щось Таріко почав виходити з цінного паперу.
Що би це значило?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 26 січ, 2020 01:04
Кажись оцэ воно
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:01
Кіно з новим замом Кисіля
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:07
Банкиры решили свалить с больной головы на здоровую.
Видите ли, "люди хотят зарабатывать на депозитах".
А про кредиты около 100% годовых умалчивают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:43
А если я взял Визу, первые 200 грн я получу или уже нет? (((
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:43
Ну тут все зависит с какой стороны смотреть.
как бы я больше согласен с автором - мне все равно под какие ставки банк выдает кредиты - я таки хочу иметь заработок с моих депо. И по возможности повыше. Ведь для большинства сейчас это наиболее доступный и относительно малорисковый инструмент инвестиций. Причем инвестиция то так себе. Тут хотя бы от обесценивания деньги защитить. Ну а для тех кто рассчитывает брать кредит - понятно что проблемы вкладчиков глубоко по барабану. Там расчет другой - заработать взяв кредит подешевле, в том числе возможен даже пассивный заработок в случае если инфляция окажется выше стоимости ресурсов. В общем тут случай когда "гусь свинье не товарищ"
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
По акции от мастера нет
Все остальное в силе
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Так, лише 200 грязними. А не 300. Ще +100 лише МС.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Так, лише 200 грязними. А не 300. Ще +100 лише МС.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
Любая трата с картой пройдет.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
|