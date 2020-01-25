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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3758375937603761>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 434
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
85
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 434
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:56

Щось Таріко почав виходити з цінного паперу.
Що би це значило?
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BAN ... 2019-11-01
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 01:04

  Квесторе_поверніться написав:Щось Таріко почав виходити з цінного паперу.
Що би це значило?
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BAN ... 2019-11-01

Кажись оцэ воно :mrgreen:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:01

Кіно з новим замом Кисіля
https://finclub.net/projects/kruglye-stoly/kruglyj-stol-chto-budet-s-depozitami-v-2020-godu-online-41508.html
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:07

  Квесторе_поверніться написав:Кіно з новим замом Кисіля
https://finclub.net/projects/kruglye-stoly/kruglyj-stol-chto-budet-s-depozitami-v-2020-godu-online-41508.html

Банкиры решили свалить с больной головы на здоровую.
Видите ли, "люди хотят зарабатывать на депозитах".
А про кредиты около 100% годовых умалчивают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:43

  guntherhouse777 написав:
  ukrprom2014 написав:Я верно посчитал, до 31 января по кредитке КОКО наливают:
100грн. при регистрации по ссылке.
100 грн. за первую операцию в торговой сети,
50грн. за 1ю покупку с помощью Google Pay/Apple Pay
50 грн. после 10й покупки Google Pay/Apple Pay
Итого по максимуму 100+100+50+50=300грн.
И еще вопросик, если NFC не телефоне нет, оплата через приложение Сильпо с Мастерпасом подойдет чтоб забрать 50-ки??

Учасники акції - фізичні особи (далі - Клієнти), які уклали карткові Договори по
продуктам Банку (кредитні, дебетові) платіжної системи MasterCard до 31.01.2020 р.,
були повідомлені про участь в Акції одним із способів, визначених Офіційними
умовами проведення Акції та виконали умови Акції.


А если я взял Визу, первые 200 грн я получу или уже нет? (((
jurasja
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:43

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кіно з новим замом Кисіля
https://finclub.net/projects/kruglye-stoly/kruglyj-stol-chto-budet-s-depozitami-v-2020-godu-online-41508.html

Банкиры решили свалить с больной головы на здоровую.
Видите ли, "люди хотят зарабатывать на депозитах".
А про кредиты около 100% годовых умалчивают
Ну тут все зависит с какой стороны смотреть.
как бы я больше согласен с автором - мне все равно под какие ставки банк выдает кредиты - я таки хочу иметь заработок с моих депо. И по возможности повыше. Ведь для большинства сейчас это наиболее доступный и относительно малорисковый инструмент инвестиций. Причем инвестиция то так себе. Тут хотя бы от обесценивания деньги защитить. Ну а для тех кто рассчитывает брать кредит - понятно что проблемы вкладчиков глубоко по барабану. Там расчет другой - заработать взяв кредит подешевле, в том числе возможен даже пассивный заработок в случае если инфляция окажется выше стоимости ресурсов. В общем тут случай когда "гусь свинье не товарищ" ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

jurasja написав:
  guntherhouse777 написав:
  ukrprom2014 написав:Я верно посчитал, до 31 января по кредитке КОКО наливают:
100грн. при регистрации по ссылке.
100 грн. за первую операцию в торговой сети,
50грн. за 1ю покупку с помощью Google Pay/Apple Pay
50 грн. после 10й покупки Google Pay/Apple Pay
Итого по максимуму 100+100+50+50=300грн.
И еще вопросик, если NFC не телефоне нет, оплата через приложение Сильпо с Мастерпасом подойдет чтоб забрать 50-ки??

Учасники акції - фізичні особи (далі - Клієнти), які уклали карткові Договори по
продуктам Банку (кредитні, дебетові) платіжної системи MasterCard до 31.01.2020 р.,
були повідомлені про участь в Акції одним із способів, визначених Офіційними
умовами проведення Акції та виконали умови Акції.


А если я взял Визу, первые 200 грн я получу или уже нет? (((
По акции от мастера нет
Все остальное в силе
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jurasja написав:А если я взял Визу, первые 200 грн я получу или уже нет?

Так, лише 200 грязними. А не 300. Ще +100 лише МС.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jurasja написав:А если я взял Визу, первые 200 грн я получу или уже нет?

Так, лише 200 грязними. А не 300. Ще +100 лише МС.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:_PORT_UA, Фарс попереджує що перша операція на 100 грн має бути безготівкова.
Любая трата с картой пройдет.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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