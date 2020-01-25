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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3759376037613762>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 434
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
85
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 434
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:55

  anis написав:
Квесторе_поверніться написав:_PORT_UA, Фарс попереджує що перша операція на 100 грн має бути безготівкова.
Любая трата с картой пройдет.

Якшо в банкаті зняти 100 грн теж годиться?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:
  anis написав:
Квесторе_поверніться написав:_PORT_UA, Фарс попереджує що перша операція на 100 грн має бути безготівкова.
Любая трата с картой пройдет.

Якшо в банкаті зняти 100 грн теж годиться?
Ну если это пройдет покупкой то можно! А так конечно же нет и p2p тоже в пролете опережая следующие вопросы)))
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:10

  anis написав:Бонус приветственный за ПЕРВУЮ покупку от 100грн, но важно чтоб это была первая операция по карте!
После того как первая покупка прошла по счету, крепим карту в гпэй +50 и идём за десятком яиц +50 по акции от мастера.

А якщо отримав карту, додав в Гугл чи Еплпей, зробив першу покупку за кредитні більше 100 грн - хіба в такому разі не дадуть вітальний бонус? Були прециденти?

І коли виплачується цей бонус, одразу чи 8-го числа?
apostol
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

apostol написав:
  anis написав:Бонус приветственный за ПЕРВУЮ покупку от 100грн, но важно чтоб это была первая операция по карте!
После того как первая покупка прошла по счету, крепим карту в гпэй +50 и идём за десятком яиц +50 по акции от мастера.

А якщо отримав карту, додав в Гугл чи Еплпей, зробив першу покупку за кредитні більше 100 грн - хіба в такому разі не дадуть вітальний бонус? Були прециденти?

І коли виплачується цей бонус, одразу чи 8-го числа?
Этого никто ещё не знает, так как акция не закончилась.
По другим акция поздравление проходило первым игнорируя все другие акции.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

А сколько требуют телефонов на КОКО кредитную и всех ли обзванивают?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:37

:arrow:
Востаннє редагувалось shatenerbi в Нед 26 січ, 2020 13:39, всього редагувалось 1 раз.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:38

  Квесторе_поверніться написав:Щось Таріко почав виходити з цінного паперу.
Що би це значило?
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BAN ... 2019-11-01


Я так понял это по россии данные,не по дочке?
Вы зашли к ним на депо,что вообще думаете о банке,можно заходить на пол года?
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:40

shatenerbi, фонд не превышать, да и всё.
Пока незаметно, чтоб банчок сворачивался
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:12

  Amid написав:А сколько требуют телефонов на КОКО кредитную и всех ли обзванивают?


2 телефони друзів чи родичів і телефон керівника. Обзвонюють всіх. Якщо не можуть додзвонитися - просять дати ще якийсь телефон.

P.S. Не розумію сенс цієї процедури з обдзвоном, якийсь маразм, тим більше, коли у людини хороша кредитна історія...
apostol
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день. На имейл пришло сообщение,что некий кредитор запрашивал мою кредитную историю в УБКИ. Я правильно понимаю,что это сотрудники Форварда могли запрашивать?Что то не спокойно. В первый раз такое сообщение пришло,хотя до этого открывал несколько др.кредиток.

Anis, подскажите,а что вы имели ввиду под ежемесячный имейл отчет? На горячей линии сказали, что ничего такого у меня не подключено.
Востаннє редагувалось _PORT_UA в Нед 26 січ, 2020 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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