Додано: Нед 26 січ, 2020 13:40

shatenerbi, фонд не превышать, да и всё.

Пока незаметно, чтоб банчок сворачивался

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин