Якшо в банкаті зняти 100 грн теж годиться?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:55
Якшо в банкаті зняти 100 грн теж годиться?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ну если это пройдет покупкой то можно! А так конечно же нет и p2p тоже в пролете опережая следующие вопросы)))
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:10
А якщо отримав карту, додав в Гугл чи Еплпей, зробив першу покупку за кредитні більше 100 грн - хіба в такому разі не дадуть вітальний бонус? Були прециденти?
І коли виплачується цей бонус, одразу чи 8-го числа?
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Этого никто ещё не знает, так как акция не закончилась.
По другим акция поздравление проходило первым игнорируя все другие акции.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
А сколько требуют телефонов на КОКО кредитную и всех ли обзванивают?
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:37
Востаннє редагувалось shatenerbi в Нед 26 січ, 2020 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:38
Я так понял это по россии данные,не по дочке?
Вы зашли к ним на депо,что вообще думаете о банке,можно заходить на пол года?
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:40
shatenerbi, фонд не превышать, да и всё.
Пока незаметно, чтоб банчок сворачивался
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:12
2 телефони друзів чи родичів і телефон керівника. Обзвонюють всіх. Якщо не можуть додзвонитися - просять дати ще якийсь телефон.
P.S. Не розумію сенс цієї процедури з обдзвоном, якийсь маразм, тим більше, коли у людини хороша кредитна історія...
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый день. На имейл пришло сообщение,что некий кредитор запрашивал мою кредитную историю в УБКИ. Я правильно понимаю,что это сотрудники Форварда могли запрашивать?Что то не спокойно. В первый раз такое сообщение пришло,хотя до этого открывал несколько др.кредиток.
Anis, подскажите,а что вы имели ввиду под ежемесячный имейл отчет? На горячей линии сказали, что ничего такого у меня не подключено.
Востаннє редагувалось _PORT_UA в Нед 26 січ, 2020 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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