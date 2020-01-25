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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:22
apostol написав:
телефон керівника
Маразм какой-то - ещё ни разу телефон именно руководителя ни в одном банке у меня не спрашивали, тем более не звонили ему. Позорище
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Vorlon
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Додано: Нед 26 січ, 2020 14:26
_PORT_UA написав:Добрый день. На имейл пришло сообщение,что некий кредитор запрашивал мою кредитную историю в УБКИ. Я правильно понимаю,что это сотрудники Форварда могли запрашивать?Что то не спокойно. В первый раз такое сообщение пришло,хотя до этого открывал несколько др.кредиток.
Anis, подскажите,а что вы имели ввиду под ежемесячный имейл отчет? На горячей линии сказали, что ничего такого у меня не подключено.
Значит и не подключен. Емейл рассылка выписки за 17 грн, ее при оформлении менеджеры так же включают, без предупреждения.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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Додано: Нед 26 січ, 2020 14:54
Vorlon написав: apostol написав:
телефон керівника
Маразм какой-то - ещё ни разу телефон именно руководителя ни в одном банке у меня не спрашивали, тем более не звонили ему. Позорище
Думаю, можна просто робочий номер дати, але у мене чомусь запитали саме номер керівника і його ПІБ, а мені не шкода дати) Дзвонили, запитували, чи не збираються мене звільняти)
Обдзвон - це поки єдиний негативний момент. Був приємно вражений, що у відділенні мені не парили страховки, як це робили, зокрема, в ТАС.
Востаннє редагувалось apostol
в Нед 26 січ, 2020 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 14:59
_PORT_UA написав:
Добрый день. На имейл пришло сообщение,что некий кредитор запрашивал мою кредитную историю в УБКИ. Я правильно понимаю,что это сотрудники Форварда могли запрашивать?Что то не спокойно. В первый раз такое сообщение пришло,хотя до этого открывал несколько др.кредиток.
Так, це Форвард. Аналогічна штука приходила.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 15:17
anis написав:
_PORT_UA написав:Добрый день. На имейл пришло сообщение,что некий кредитор запрашивал мою кредитную историю в УБКИ. Я правильно понимаю,что это сотрудники Форварда могли запрашивать?Что то не спокойно. В первый раз такое сообщение пришло,хотя до этого открывал несколько др.кредиток.
Anis, подскажите,а что вы имели ввиду под ежемесячный имейл отчет? На горячей линии сказали, что ничего такого у меня не подключено.
Значит и не подключен. Емейл рассылка выписки за 17 грн, ее при оформлении менеджеры так же включают, без предупреждения.
Это другая услуга и по другой карте. Для КоКо в тарифах ничего подобного нет.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 15:29
shatenerbi написав:
Я так понял это по россии данные,не по дочке?
Вы зашли к ним на депо,что вообще думаете о банке,можно заходить на пол года?
На депо в них давно стирчу.
В Московії бізнес Таріко власника банку Руський Стандарт виглядає що в якомусь застої.
Так що без фанатизму, як на мене, в межах Фонду.
Є бажання більше...на кума брата свата...не більше 200000.
Півроку банка простоїть...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 26 січ, 2020 15:36
Квесторе_поверніться написав: shatenerbi написав:
Я так понял это по россии данные,не по дочке?
Вы зашли к ним на депо,что вообще думаете о банке,можно заходить на пол года?
На депо в них давно стирчу.
В Московії бізнес Таріко власника банку Руський Стандарт виглядає що в якомусь застої.
Так що без фанатизму, як на мене, в межах Фонду.
Є бажання більше...на кума брата свата...не більше 200000.
Півроку банка простоїть...мабуть.
Спасибо,
плюсонул.
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shatenerbi
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