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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3759376037613762

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 435
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
85
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 435
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:22

  apostol написав:телефон керівника

Маразм какой-то - ещё ни разу телефон именно руководителя ни в одном банке у меня не спрашивали, тем более не звонили ему. Позорище :evil:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

_PORT_UA написав:Добрый день. На имейл пришло сообщение,что некий кредитор запрашивал мою кредитную историю в УБКИ. Я правильно понимаю,что это сотрудники Форварда могли запрашивать?Что то не спокойно. В первый раз такое сообщение пришло,хотя до этого открывал несколько др.кредиток.

Anis, подскажите,а что вы имели ввиду под ежемесячный имейл отчет? На горячей линии сказали, что ничего такого у меня не подключено.
Значит и не подключен. Емейл рассылка выписки за 17 грн, ее при оформлении менеджеры так же включают, без предупреждения.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:54

  Vorlon написав:
  apostol написав:телефон керівника

Маразм какой-то - ещё ни разу телефон именно руководителя ни в одном банке у меня не спрашивали, тем более не звонили ему. Позорище :evil:

Думаю, можна просто робочий номер дати, але у мене чомусь запитали саме номер керівника і його ПІБ, а мені не шкода дати) Дзвонили, запитували, чи не збираються мене звільняти)

Обдзвон - це поки єдиний негативний момент. Був приємно вражений, що у відділенні мені не парили страховки, як це робили, зокрема, в ТАС.
Востаннє редагувалось apostol в Нед 26 січ, 2020 15:01, всього редагувалось 1 раз.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:59

  _PORT_UA написав:Добрый день. На имейл пришло сообщение,что некий кредитор запрашивал мою кредитную историю в УБКИ. Я правильно понимаю,что это сотрудники Форварда могли запрашивать?Что то не спокойно. В первый раз такое сообщение пришло,хотя до этого открывал несколько др.кредиток.


Так, це Форвард. Аналогічна штука приходила.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:17

  anis написав:
_PORT_UA написав:Добрый день. На имейл пришло сообщение,что некий кредитор запрашивал мою кредитную историю в УБКИ. Я правильно понимаю,что это сотрудники Форварда могли запрашивать?Что то не спокойно. В первый раз такое сообщение пришло,хотя до этого открывал несколько др.кредиток.

Anis, подскажите,а что вы имели ввиду под ежемесячный имейл отчет? На горячей линии сказали, что ничего такого у меня не подключено.
Значит и не подключен. Емейл рассылка выписки за 17 грн, ее при оформлении менеджеры так же включают, без предупреждения.


Это другая услуга и по другой карте. Для КоКо в тарифах ничего подобного нет.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:29

  shatenerbi написав:
  Квесторе_поверніться написав:Щось Таріко почав виходити з цінного паперу.
Що би це значило?
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BAN ... 2019-11-01


Я так понял это по россии данные,не по дочке?
Вы зашли к ним на депо,что вообще думаете о банке,можно заходить на пол года?

На депо в них давно стирчу.
В Московії бізнес Таріко власника банку Руський Стандарт виглядає що в якомусь застої.
Так що без фанатизму, як на мене, в межах Фонду.
Є бажання більше...на кума брата свата...не більше 200000.
Півроку банка простоїть...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:36

  Квесторе_поверніться написав:
  shatenerbi написав:
  Квесторе_поверніться написав:Щось Таріко почав виходити з цінного паперу.
Що би це значило?
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BAN ... 2019-11-01


Я так понял это по россии данные,не по дочке?
Вы зашли к ним на депо,что вообще думаете о банке,можно заходить на пол года?

На депо в них давно стирчу.
В Московії бізнес Таріко власника банку Руський Стандарт виглядає що в якомусь застої.
Так що без фанатизму, як на мене, в межах Фонду.
Є бажання більше...на кума брата свата...не більше 200000.
Півроку банка простоїть...мабуть.


Спасибо,
плюсонул.
shatenerbi
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