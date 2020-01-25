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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3761376237633764>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 435
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
85
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 435
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:такой услуги больше нет

є
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:23

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав: Мне и в отделении сказали, что такой услуги больше нет... но на второй день после рд выписка пришла :-)
я уже думаю, может девочка не знала, а потом уточнила, и уже без меня ее подключила :?

є

Это вы так сейчас просите, чтобы я съездил в отделение и передал той девочке ваше авторитетное мнение о ее знаниях продукта?
что ей ещё передать от вас?
и почему вы цензурируете мои комментарии?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

чужую карту другого банка с коко-дебетки можно как то пополнить без % или лучше снять через банкомат и т.д.?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:29

чик
Попробуйте использовать мобильное приложение банка - много нового для себя откроете :wink:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:30

  чик написав:чужую карту другого банка с коко-дебетки можно как то пополнить без % или лучше снять через банкомат и т.д.?

Бесплатный п2п из приложения, как в моно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:что ей ещё передать от вас?

Ну не знаю...шось придумайте.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:33

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:что ей ещё передать от вас?

Ну не знаю...шось придумайте.

Я придумал - больше не редактируйте и не обрезайте мои комментарии ради желания потешить свое эго
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

Stringer написав:
  anis написав:
_PORT_UA написав:Добрый день. На имейл пришло сообщение,что некий кредитор запрашивал мою кредитную историю в УБКИ. Я правильно понимаю,что это сотрудники Форварда могли запрашивать?Что то не спокойно. В первый раз такое сообщение пришло,хотя до этого открывал несколько др.кредиток.

Anis, подскажите,а что вы имели ввиду под ежемесячный имейл отчет? На горячей линии сказали, что ничего такого у меня не подключено.
Значит и не подключен. Емейл рассылка выписки за 17 грн, ее при оформлении менеджеры так же включают, без предупреждения.

Где вы такое увидели? Нет такого в тарифах.
Это в других кредитках была рассылка выписки по реальной почте за 17 грн, и надо было ее отключать, а подключать бесплатную выписку на электронную
Возможно вы и правы, за что купил за то и продал. Не знаю почему но у меня она на КоКо картах была, и на ГЛ ее отключили, про нее на этой ветке и узнал.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:Я придумал - больше не редактируйте и не обрезайте мои комментарии ради желания потешить свое эго

Ок. Ніколи не редактував...обрізав де вимагалось уточнення.
Его тут нідочого.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:26

  apostol написав:
  Vorlon написав:
  apostol написав:телефон керівника

Маразм какой-то - ещё ни разу телефон именно руководителя ни в одном банке у меня не спрашивали, тем более не звонили ему. Позорище :evil:

Думаю, можна просто робочий номер дати, але у мене чомусь запитали саме номер керівника і його ПІБ, а мені не шкода дати) Дзвонили, запитували, чи не збираються мене звільняти)

Обдзвон - це поки єдиний негативний момент. Був приємно вражений, що у відділенні мені не парили страховки, як це робили, зокрема, в ТАС.

От такого звонка руководитель может и собраться... Если ему теперь будут из всяких банок звонить и спрашивать о сотрудниках... Мог бы им прямо так и сказать, до вашего звонка не собирался, но если мне по его поводу начали звонить менеджеры банков, то вижимо пора об этом подумать... Как бы банк таким образом вас подставляет. Представьте, если позвонили во время важных переговоров и сорвали какую-то сделку...
ol_zy
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