є
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:23
Это вы так сейчас просите, чтобы я съездил в отделение и передал той девочке ваше авторитетное мнение о ее знаниях продукта?
что ей ещё передать от вас?
и почему вы цензурируете мои комментарии?
+100 грн
+ 50 грн
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
чужую карту другого банка с коко-дебетки можно как то пополнить без % или лучше снять через банкомат и т.д.?
а шо делать?
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:29
чик
Попробуйте использовать мобильное приложение банка - много нового для себя откроете
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:30
Бесплатный п2п из приложения, как в моно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:33
Я придумал - больше не редактируйте и не обрезайте мои комментарии ради желания потешить свое эго
+100 грн
+ 50 грн
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
Возможно вы и правы, за что купил за то и продал. Не знаю почему но у меня она на КоКо картах была, и на ГЛ ее отключили, про нее на этой ветке и узнал.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ок. Ніколи не редактував...обрізав де вимагалось уточнення.
Его тут нідочого.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:26
От такого звонка руководитель может и собраться... Если ему теперь будут из всяких банок звонить и спрашивать о сотрудниках... Мог бы им прямо так и сказать, до вашего звонка не собирался, но если мне по его поводу начали звонить менеджеры банков, то вижимо пора об этом подумать... Как бы банк таким образом вас подставляет. Представьте, если позвонили во время важных переговоров и сорвали какую-то сделку...
|