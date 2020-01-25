ol_zy
Да, тут крепко надо думать, чей телефон давать. И предварительно обговорить этот вопрос с тем человеком...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:28
ol_zy
Да, тут крепко надо думать, чей телефон давать. И предварительно обговорить этот вопрос с тем человеком...
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:36
Однозначно, но в реестре посмотреть кто руководитель предприятия, если название корректное - минутное дело. Т.е. человек еще и на ФИО руководителя должен откликнуться и подтвердить что он руководитель предприятия, если спросят... как бы если крупное предприятие, то тоже может быть подстава, если это коллега сотрудник. А левого знакомого можно подловить на вопросе о деятельности предприятия.
Вообще-то, это какой-то маразм требовать телефон руководителя - не каждый сотрудник его может/уполномочен знать или давать третьим лицам. Есть общий телефон компании - вот его понятно, что могут попросить да и в реестре можно посмотреть.
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:48
Давати тел. не керівника а секретарки керівника і....шоколадку секретарці.
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