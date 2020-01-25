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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3762376337643765>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 435
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
85
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 435
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:28

ol_zy
Да, тут крепко надо думать, чей телефон давать. И предварительно обговорить этот вопрос с тем человеком...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:36

  Vorlon написав:ol_zy
Да, тут крепко надо думать, чей телефон давать. И предварительно обговорить этот вопрос с тем человеком...

Однозначно, но в реестре посмотреть кто руководитель предприятия, если название корректное - минутное дело. Т.е. человек еще и на ФИО руководителя должен откликнуться и подтвердить что он руководитель предприятия, если спросят... как бы если крупное предприятие, то тоже может быть подстава, если это коллега сотрудник. А левого знакомого можно подловить на вопросе о деятельности предприятия.
Вообще-то, это какой-то маразм требовать телефон руководителя - не каждый сотрудник его может/уполномочен знать или давать третьим лицам. Есть общий телефон компании - вот его понятно, что могут попросить да и в реестре можно посмотреть.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:48

  ol_zy написав:
  Vorlon написав:ol_zy
Да, тут крепко надо думать, чей телефон давать. И предварительно обговорить этот вопрос с тем человеком...

Однозначно, но в реестре посмотреть кто руководитель предприятия, если название корректное - минутное дело. Т.е. человек еще и на ФИО руководителя должен откликнуться и подтвердить что он руководитель предприятия, если спросят... как бы если крупное предприятие, то тоже может быть подстава, если это коллега сотрудник. А левого знакомого можно подловить на вопросе о деятельности предприятия.
Вообще-то, это какой-то маразм требовать телефон руководителя - не каждый сотрудник его может/уполномочен знать или давать третьим лицам. Есть общий телефон компании - вот его понятно, что могут попросить да и в реестре можно посмотреть.

Давати тел. не керівника а секретарки керівника і....шоколадку секретарці. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:34

  Vorlon написав:ol_zy
Да, тут крепко надо думать, чей телефон давать. И предварительно обговорить этот вопрос с тем человеком...

Вы озвучили универсальную инструкцию, как действовать с банками, которые практикуют такой маразм, как обзвон :wink:

Я ещё понимаю - глянули кредитную историю, а там проблемы. Тогда и позвонить можно. Хотя и в этом случае лучше налить какой-то минимум и постепенно его повышать, а не отбивать у человека всякое желание работать с банком, который сразу же объявляет всем, что вы хотите получить кредитную карту :|

А вот когда у человека всё хорошо с кредитной историей, зачем этот безсмысленный обзвон? Не понимаю... :?
apostol
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:57

  Квесторе_поверніться написав:
  ol_zy написав:
  Vorlon написав:ol_zy
Да, тут крепко надо думать, чей телефон давать. И предварительно обговорить этот вопрос с тем человеком...

Однозначно, но в реестре посмотреть кто руководитель предприятия, если название корректное - минутное дело. Т.е. человек еще и на ФИО руководителя должен откликнуться и подтвердить что он руководитель предприятия, если спросят... как бы если крупное предприятие, то тоже может быть подстава, если это коллега сотрудник. А левого знакомого можно подловить на вопросе о деятельности предприятия.
Вообще-то, это какой-то маразм требовать телефон руководителя - не каждый сотрудник его может/уполномочен знать или давать третьим лицам. Есть общий телефон компании - вот его понятно, что могут попросить да и в реестре можно посмотреть.

Давати тел. не керівника а секретарки керівника і....шоколадку секретарці. :)

а толку? Алло компания рога и копыта, секретарь слушает, соедините меня с виктором петровичем - это СБ банки скунс звонит... И чем поможет шоколадка? Секретарша скажет ой, а его нет, ну нет - значит и кредлимита нет...
надо свой резервный телефон в таких случаях давать - вот.
а вот что давать руководителю предприятия... ну звонят на второй телефон и... виктор петрович? а мы по поводу ... пауза... ой а это вы и хотите кред лимит получить?.... :twisted:
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:24

  apostol написав:
А вот когда у человека всё хорошо с кредитной историей, зачем этот безсмысленный обзвон? Не понимаю... :?

они хотят что бы у человека все было хорошо во всем,
а не только с кредитной историей
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ol_zy написав:Алло компания рога и копыта, секретарь слушает, соедините меня с виктором петровичем - это СБ банки скунс звонит... И чем поможет шоколадка?

Вона і переключить на мене дзвінок.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:36

  J написав:
  apostol написав:
А вот когда у человека всё хорошо с кредитной историей, зачем этот безсмысленный обзвон? Не понимаю... :?

они хотят что бы у человека все было хорошо во всем,
а не только с кредитной историей

Імярек повинен у всьому бути позитивним і шоб контора цінувала його як незамінного працівника.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Меня просили дать телефон коллеги по работе и какого-либо родственника.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:42

  andreyiskra написав:Меня просили дать телефон коллеги по работе и какого-либо родственника.

І які інструкції Ви давали колезі і родичу?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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