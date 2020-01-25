ol_zy
Да, тут крепко надо думать, чей телефон давать. И предварительно обговорить этот вопрос с тем человеком...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:28
ol_zy
Да, тут крепко надо думать, чей телефон давать. И предварительно обговорить этот вопрос с тем человеком...
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:36
Однозначно, но в реестре посмотреть кто руководитель предприятия, если название корректное - минутное дело. Т.е. человек еще и на ФИО руководителя должен откликнуться и подтвердить что он руководитель предприятия, если спросят... как бы если крупное предприятие, то тоже может быть подстава, если это коллега сотрудник. А левого знакомого можно подловить на вопросе о деятельности предприятия.
Вообще-то, это какой-то маразм требовать телефон руководителя - не каждый сотрудник его может/уполномочен знать или давать третьим лицам. Есть общий телефон компании - вот его понятно, что могут попросить да и в реестре можно посмотреть.
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:48
Давати тел. не керівника а секретарки керівника і....шоколадку секретарці.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 19:34
Вы озвучили универсальную инструкцию, как действовать с банками, которые практикуют такой маразм, как обзвон
Я ещё понимаю - глянули кредитную историю, а там проблемы. Тогда и позвонить можно. Хотя и в этом случае лучше налить какой-то минимум и постепенно его повышать, а не отбивать у человека всякое желание работать с банком, который сразу же объявляет всем, что вы хотите получить кредитную карту
А вот когда у человека всё хорошо с кредитной историей, зачем этот безсмысленный обзвон? Не понимаю...
Додано: Нед 26 січ, 2020 19:57
а толку? Алло компания рога и копыта, секретарь слушает, соедините меня с виктором петровичем - это СБ банки скунс звонит... И чем поможет шоколадка? Секретарша скажет ой, а его нет, ну нет - значит и кредлимита нет...
надо свой резервный телефон в таких случаях давать - вот.
а вот что давать руководителю предприятия... ну звонят на второй телефон и... виктор петрович? а мы по поводу ... пауза... ой а это вы и хотите кред лимит получить?....
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:24
они хотят что бы у человека все было хорошо во всем,
а не только с кредитной историей
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вона і переключить на мене дзвінок.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:36
Імярек повинен у всьому бути позитивним і шоб контора цінувала його як незамінного працівника.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Меня просили дать телефон коллеги по работе и какого-либо родственника.
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:42
І які інструкції Ви давали колезі і родичу?
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