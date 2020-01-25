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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 січ, 2020 21:06
Квесторе_поверніться написав: ol_zy написав:
Алло компания рога и копыта, секретарь слушает, соедините меня с виктором петровичем - это СБ банки скунс звонит... И чем поможет шоколадка?
Вона і переключить на мене дзвінок.
Аха, а звонили из СБ банка компании уточнить вы ли проводили вот тот платеж на 1млн только что..., а томы не знаем проводить или отклонить... шоколодки не хватит...
Хе. Из ТАСа мне так и звонили, сначала ко мне как физ.лицу, а затем на работу по оставленному рабочему телефону. Звонил один и тот же человек буквально через минуту и по голосу узнал
, но в моем случае все было корректно с моей стороны
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Додано: Нед 26 січ, 2020 21:15
ol_zy написав: Квесторе_поверніться написав: ol_zy написав:
Алло компания рога и копыта, секретарь слушает, соедините меня с виктором петровичем - это СБ банки скунс звонит... И чем поможет шоколадка?
Вона і переключить на мене дзвінок.
Аха, а звонили из СБ банка компании уточнить вы ли проводили вот тот платеж на 1млн только что..., а томы не знаем проводить или отклонить... шоколодки не хватит...
Хе. Из ТАСа мне так и звонили, сначала ко мне как физ.лицу, а затем на работу по оставленному рабочему телефону. Звонил один и тот же человек буквально через минуту и по голосу узнал
, но в моем случае все было корректно с моей стороны
Ви думаєте поряд зі мною не сидить вірний Санчо Панса?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 26 січ, 2020 21:20
получали летом дебетку,
менеджер попросил телефоны 2 знакомых,
на вопрос может ли человек не имеющий знакомых получить дебетку,
менеджер ответил:
может, но нужно дать телефоны 2 знакомых
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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J
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Додано: Нед 26 січ, 2020 21:33
J написав:
получали летом дебетку,
менеджер попросил телефоны 2 знакомых,
на вопрос может ли человек не имеющий знакомых получить дебетку,
менеджер ответил:
может, но нужно дать телефоны 2 знакомых
Це добровільна
така аХція була в Фарсі.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Нед 26 січ, 2020 22:03
ol_zy
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17189
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