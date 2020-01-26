ol_zy написав:Алло компания рога и копыта, секретарь слушает, соедините меня с виктором петровичем - это СБ банки скунс звонит... И чем поможет шоколадка?
Вона і переключить на мене дзвінок.
Аха, а звонили из СБ банка компании уточнить вы ли проводили вот тот платеж на 1млн только что..., а томы не знаем проводить или отклонить... шоколодки не хватит... Хе. Из ТАСа мне так и звонили, сначала ко мне как физ.лицу, а затем на работу по оставленному рабочему телефону. Звонил один и тот же человек буквально через минуту и по голосу узнал , но в моем случае все было корректно с моей стороны
ol_zy написав:Алло компания рога и копыта, секретарь слушает, соедините меня с виктором петровичем - это СБ банки скунс звонит... И чем поможет шоколадка?
Вона і переключить на мене дзвінок.
Аха, а звонили из СБ банка компании уточнить вы ли проводили вот тот платеж на 1млн только что..., а томы не знаем проводить или отклонить... шоколодки не хватит... Хе. Из ТАСа мне так и звонили, сначала ко мне как физ.лицу, а затем на работу по оставленному рабочему телефону. Звонил один и тот же человек буквально через минуту и по голосу узнал , но в моем случае все было корректно с моей стороны
Ви думаєте поряд зі мною не сидить вірний Санчо Панса?
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J написав:получали летом дебетку, менеджер попросил телефоны 2 знакомых, на вопрос может ли человек не имеющий знакомых получить дебетку, менеджер ответил: может, но нужно дать телефоны 2 знакомых
Це добровільна така аХція була в Фарсі.
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