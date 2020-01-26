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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3762376337643765

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 435
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
85
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 435
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:06

  Квесторе_поверніться написав:
  ol_zy написав:Алло компания рога и копыта, секретарь слушает, соедините меня с виктором петровичем - это СБ банки скунс звонит... И чем поможет шоколадка?

Вона і переключить на мене дзвінок.

Аха, а звонили из СБ банка компании уточнить вы ли проводили вот тот платеж на 1млн только что..., а томы не знаем проводить или отклонить... шоколодки не хватит...
Хе. Из ТАСа мне так и звонили, сначала ко мне как физ.лицу, а затем на работу по оставленному рабочему телефону. Звонил один и тот же человек буквально через минуту и по голосу узнал ;), но в моем случае все было корректно с моей стороны ;)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:15

  ol_zy написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ol_zy написав:Алло компания рога и копыта, секретарь слушает, соедините меня с виктором петровичем - это СБ банки скунс звонит... И чем поможет шоколадка?

Вона і переключить на мене дзвінок.

Аха, а звонили из СБ банка компании уточнить вы ли проводили вот тот платеж на 1млн только что..., а томы не знаем проводить или отклонить... шоколодки не хватит...
Хе. Из ТАСа мне так и звонили, сначала ко мне как физ.лицу, а затем на работу по оставленному рабочему телефону. Звонил один и тот же человек буквально через минуту и по голосу узнал ;), но в моем случае все было корректно с моей стороны ;)

Ви думаєте поряд зі мною не сидить вірний Санчо Панса? :wink:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:20

получали летом дебетку,
менеджер попросил телефоны 2 знакомых,
на вопрос может ли человек не имеющий знакомых получить дебетку,
менеджер ответил:
может, но нужно дать телефоны 2 знакомых :mrgreen:
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:33

  J написав:получали летом дебетку,
менеджер попросил телефоны 2 знакомых,
на вопрос может ли человек не имеющий знакомых получить дебетку,
менеджер ответил:
может, но нужно дать телефоны 2 знакомых :mrgreen:

Це добровільна така аХція була в Фарсі. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 01:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Люди такие ужасы пишут,а тут вклад 180т https://minfin.com.ua/ua/2020/01/24/40515396/
?????????
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 01:24

  Вкладчик1234 написав:shatenerbi, фонд не превышать, да и всё.
Пока незаметно, чтоб банчок сворачивался


Что скажете по вышесказанному?Наверное что касается ф мониторига в личку лучше?
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 03:40

  J написав:получали летом дебетку,
менеджер попросил телефоны 2 знакомых,
на вопрос может ли человек не имеющий знакомых получить дебетку,
менеджер ответил:
может, но нужно дать телефоны 2 знакомых :mrgreen:


Я дал номер стриптиз клуба Дарлинг Клаб.
proftpd66
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  #<1 ... 3762376337643765
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