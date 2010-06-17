andreyiskra написав:Я не успел предупредить. Коллега ответил правильно на вопросы - название предприятия, моя должность, адрес предприятия, ФИО директора. Сестра не отвечала на незнакомый номер. СБ сообщила через менеджера мне, я позвонил сестре и сказал чтобы она ответила. Потом СБ спрашивала сетсру звонил ли я ей и просил ли ответить на звонок. Она сказала - да. В общей сложности проторчал в банк более часа и 20к налили.
Не ну действительно если у кого есть желание кинуть банк, что он не организует пару телефонов для такой проверки? Есть кредитная история там все видно. Нет истории - можно давать 1000 или требовать справки о доходах. Если и звонить, то разве что мужу/жене так как это будут фактически общие долги.
Aps написав:что он не организует пару телефонов для такой проверки?
В своё время мне некоторые банки (ТАС, например) сразу звонили на телефон, который в ЕГРПОУ. То есть не на тот, который я им давал в качестве рабочего стационарного...
Если крупное предприятие, то кто на нем сидит думаете в курсе работает ли у них Вася Пупкин? Да и с чего он должен с банком общаться и что то ему рассказывать? Я тасу телефон работы не дал. Потом звонили мне и жаловались что никто не берет трубку по тому что в базе. ) По итогу дали тогда 1000 для старта.