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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3763376437653766

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 435
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
85
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 435
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:46

  andreyiskra написав:Я не успел предупредить. Коллега ответил правильно на вопросы - название предприятия, моя должность, адрес предприятия, ФИО директора. Сестра не отвечала на незнакомый номер. СБ сообщила через менеджера мне, я позвонил сестре и сказал чтобы она ответила. Потом СБ спрашивала сетсру звонил ли я ей и просил ли ответить на звонок. Она сказала - да. В общей сложности проторчал в банк более часа и 20к налили.


Не ну действительно если у кого есть желание кинуть банк, что он не организует пару телефонов для такой проверки?
Есть кредитная история там все видно. Нет истории - можно давать 1000 или требовать справки о доходах.
Если и звонить, то разве что мужу/жене так как это будут фактически общие долги.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:49

  Aps написав:что он не организует пару телефонов для такой проверки?

В своё время мне некоторые банки (ТАС, например) сразу звонили на телефон, который в ЕГРПОУ. То есть не на тот, который я им давал в качестве рабочего стационарного...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:02

  Vorlon написав:
  Aps написав:что он не организует пару телефонов для такой проверки?

В своё время мне некоторые банки (ТАС, например) сразу звонили на телефон, который в ЕГРПОУ. То есть не на тот, который я им давал в качестве рабочего стационарного...


Если крупное предприятие, то кто на нем сидит думаете в курсе работает ли у них Вася Пупкин?
Да и с чего он должен с банком общаться и что то ему рассказывать?
Я тасу телефон работы не дал. Потом звонили мне и жаловались что никто не берет трубку по тому что в базе. )
По итогу дали тогда 1000 для старта.
Aps
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Повідомлень: 3085
З нами з: 24.06.15
Подякував: 54 раз.
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  #<1 ... 3763376437653766
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