andreyiskra написав:Я не успел предупредить. Коллега ответил правильно на вопросы - название предприятия, моя должность, адрес предприятия, ФИО директора. Сестра не отвечала на незнакомый номер. СБ сообщила через менеджера мне, я позвонил сестре и сказал чтобы она ответила. Потом СБ спрашивала сетсру звонил ли я ей и просил ли ответить на звонок. Она сказала - да. В общей сложности проторчал в банк более часа и 20к налили.
Не ну действительно если у кого есть желание кинуть банк, что он не организует пару телефонов для такой проверки? Есть кредитная история там все видно. Нет истории - можно давать 1000 или требовать справки о доходах. Если и звонить, то разве что мужу/жене так как это будут фактически общие долги.
Aps написав:что он не организует пару телефонов для такой проверки?
В своё время мне некоторые банки (ТАС, например) сразу звонили на телефон, который в ЕГРПОУ. То есть не на тот, который я им давал в качестве рабочего стационарного...
Если крупное предприятие, то кто на нем сидит думаете в курсе работает ли у них Вася Пупкин? Да и с чего он должен с банком общаться и что то ему рассказывать? Я тасу телефон работы не дал. Потом звонили мне и жаловались что никто не берет трубку по тому что в базе. ) По итогу дали тогда 1000 для старта.
Aps написав:Если крупное предприятие, то кто на нем сидит думаете в курсе работает ли у них Вася Пупкин?
Мне повезло - там меня прекрасно знают
Aps написав:Я тасу телефон работы не дал. Потом звонили мне и жаловались что никто не берет трубку по тому что в базе. ) По итогу дали тогда 1000 для старта.
А я давал, но дозвонились на тот, что в ЕГРПОУ, буквально "изнасиловали" секретаршу вопросами обо мне (она со мной советовалась) и дали 10 тысяч тогда, как я и просил в октябре 2016-го. Сейчас максимальные 100 тысяч
Aps написав:что он не организует пару телефонов для такой проверки?
В своё время мне некоторые банки (ТАС, например) сразу звонили на телефон, который в ЕГРПОУ. То есть не на тот, который я им давал в качестве рабочего стационарного...
Если крупное предприятие, то кто на нем сидит думаете в курсе работает ли у них Вася Пупкин? Да и с чего он должен с банком общаться и что то ему рассказывать? Я тасу телефон работы не дал. Потом звонили мне и жаловались что никто не берет трубку по тому что в базе. ) По итогу дали тогда 1000 для старта.
Нельзя так делать, особенно с гестапо как у ТАСа или Фарса Давайте тел. своего нач. сектора, отд-я, лаборатории. Т.е. меньшего, структурного подразделения. Можно давать тел. отдела кадров или бухг-и (там есть зарплатные реестры ). По сути дела гестапо нуна тока убедиться, шо вы таки работаете в той конторе. Ни на какие вопросы типа: размер з/п, срок работы, таб. номер отвечать совсем не нуна. У меня бух-ша вааще может матом послать за такие конфиденс вопросы, хотя сотрудники-кредитчики много раз просили отвечать ее ласково и уклончиво
clientage написав:Нельзя так делать, особенно с гестапо как у ТАСа или Фарса Давайте тел. своего нач. сектора, отд-я, лаборатории. Т.е. меньшего, структурного подразделения. Можно давать тел. отдела кадров или бухг-и (там есть зарплатные реестры ).
Но опять же банк такими звонками не выявит, тех кто реально хочет кинуть. Имхо пустая трата времени и денег. Плюс морочат голову клиентам и их руководителям.
clientage написав:Нельзя так делать, особенно с гестапо как у ТАСа или Фарса Давайте тел. своего нач. сектора, отд-я, лаборатории. Т.е. меньшего, структурного подразделения. Можно давать тел. отдела кадров или бухг-и (там есть зарплатные реестры ).
Но опять же банк такими звонками не выявит, тех кто реально хочет кинуть. Имхо пустая трата времени и денег. Плюс морочат голову клиентам и их руководителям.
Согласен. Но гестапо просто формально отрабатывает свою методику. Ну шо с них взять? Мы ж здеся в роли просителей. Вот и сделайте скорбную фигуру с протянутой рукой
clientage написав:Мы ж здеся в роли просителей. Вот и сделайте скорбную фигуру с протянутой рукой
Потрібно створити в банки враження шо ніяких кредитів Вам не потрібно...тоді дадуть.
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