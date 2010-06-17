RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3763376437653766

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 435
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
85
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 435
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:46

  andreyiskra написав:Я не успел предупредить. Коллега ответил правильно на вопросы - название предприятия, моя должность, адрес предприятия, ФИО директора. Сестра не отвечала на незнакомый номер. СБ сообщила через менеджера мне, я позвонил сестре и сказал чтобы она ответила. Потом СБ спрашивала сетсру звонил ли я ей и просил ли ответить на звонок. Она сказала - да. В общей сложности проторчал в банк более часа и 20к налили.


Не ну действительно если у кого есть желание кинуть банк, что он не организует пару телефонов для такой проверки?
Есть кредитная история там все видно. Нет истории - можно давать 1000 или требовать справки о доходах.
Если и звонить, то разве что мужу/жене так как это будут фактически общие долги.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3088
З нами з: 24.06.15
Подякував: 54 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:49

  Aps написав:что он не организует пару телефонов для такой проверки?

В своё время мне некоторые банки (ТАС, например) сразу звонили на телефон, который в ЕГРПОУ. То есть не на тот, который я им давал в качестве рабочего стационарного...
Vorlon
 
Повідомлень: 7819
З нами з: 14.06.13
Подякував: 389 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:02

  Vorlon написав:
  Aps написав:что он не организует пару телефонов для такой проверки?

В своё время мне некоторые банки (ТАС, например) сразу звонили на телефон, который в ЕГРПОУ. То есть не на тот, который я им давал в качестве рабочего стационарного...


Если крупное предприятие, то кто на нем сидит думаете в курсе работает ли у них Вася Пупкин?
Да и с чего он должен с банком общаться и что то ему рассказывать?
Я тасу телефон работы не дал. Потом звонили мне и жаловались что никто не берет трубку по тому что в базе. )
По итогу дали тогда 1000 для старта.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3088
З нами з: 24.06.15
Подякував: 54 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:14

  Aps написав:Если крупное предприятие, то кто на нем сидит думаете в курсе работает ли у них Вася Пупкин?

Мне повезло - там меня прекрасно знают :)

  Aps написав:Я тасу телефон работы не дал. Потом звонили мне и жаловались что никто не берет трубку по тому что в базе. )
По итогу дали тогда 1000 для старта.

А я давал, но дозвонились на тот, что в ЕГРПОУ, буквально "изнасиловали" секретаршу вопросами обо мне (она со мной советовалась) и дали 10 тысяч тогда, как я и просил в октябре 2016-го. Сейчас максимальные 100 тысяч 8)
Vorlon
 
Повідомлень: 7819
З нами з: 14.06.13
Подякував: 389 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:16

  Aps написав:
  Vorlon написав:
  Aps написав:что он не организует пару телефонов для такой проверки?

В своё время мне некоторые банки (ТАС, например) сразу звонили на телефон, который в ЕГРПОУ. То есть не на тот, который я им давал в качестве рабочего стационарного...


Если крупное предприятие, то кто на нем сидит думаете в курсе работает ли у них Вася Пупкин?
Да и с чего он должен с банком общаться и что то ему рассказывать?
Я тасу телефон работы не дал. Потом звонили мне и жаловались что никто не берет трубку по тому что в базе. )
По итогу дали тогда 1000 для старта.

Нельзя так делать, особенно с гестапо как у ТАСа или Фарса
Давайте тел. своего нач. сектора, отд-я, лаборатории. Т.е. меньшего, структурного подразделения. Можно давать тел. отдела кадров или бухг-и (там есть зарплатные реестры ). По сути дела гестапо нуна тока убедиться, шо вы таки работаете в той конторе. Ни на какие вопросы типа: размер з/п, срок работы, таб. номер отвечать совсем не нуна. У меня бух-ша вааще может матом послать за такие конфиденс вопросы, хотя сотрудники-кредитчики много раз просили отвечать ее ласково и уклончиво :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30231
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3504 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:24

  clientage написав:Нельзя так делать, особенно с гестапо как у ТАСа или Фарса
Давайте тел. своего нач. сектора, отд-я, лаборатории. Т.е. меньшего, структурного подразделения. Можно давать тел. отдела кадров или бухг-и (там есть зарплатные реестры ).


Но опять же банк такими звонками не выявит, тех кто реально хочет кинуть.
Имхо пустая трата времени и денег. Плюс морочат голову клиентам и их руководителям.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3088
З нами з: 24.06.15
Подякував: 54 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:38

  Aps написав:
  clientage написав:Нельзя так делать, особенно с гестапо как у ТАСа или Фарса
Давайте тел. своего нач. сектора, отд-я, лаборатории. Т.е. меньшего, структурного подразделения. Можно давать тел. отдела кадров или бухг-и (там есть зарплатные реестры ).


Но опять же банк такими звонками не выявит, тех кто реально хочет кинуть.
Имхо пустая трата времени и денег. Плюс морочат голову клиентам и их руководителям.

Согласен. Но гестапо просто формально отрабатывает свою методику. Ну шо с них взять?
Мы ж здеся в роли просителей. Вот и сделайте скорбную фигуру с протянутой рукой :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30231
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3504 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:Мы ж здеся в роли просителей. Вот и сделайте скорбную фигуру с протянутой рукой

Потрібно створити в банки враження шо ніяких кредитів Вам не потрібно...тоді дадуть. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31822
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1612 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3763376437653766
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, galax, Peres, ramaz, Квесторе_поверніться і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8111, 8112, 8113
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81121 9571427
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 січ, 2020 11:43
Alfa_Bank
А-Банк 1 ... 1518, 1519, 1520
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15194 2101970
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 січ, 2020 11:28
Flamingo
Місто Банк 1 ... 62, 63, 64
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
634 129903
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 січ, 2020 09:58
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81122)
27.01.2020 11:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.