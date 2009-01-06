Додано: Пон 27 січ, 2020 10:02

Vorlon написав: Aps написав: что он не организует пару телефонов для такой проверки? что он не организует пару телефонов для такой проверки?

В своё время мне некоторые банки (ТАС, например) сразу звонили на телефон, который в ЕГРПОУ. То есть не на тот, который я им давал в качестве рабочего стационарного... В своё время мне некоторые банки (ТАС, например) сразу звонили на телефон, который в ЕГРПОУ. То есть не на тот, который я им давал в качестве рабочего стационарного...

Если крупное предприятие, то кто на нем сидит думаете в курсе работает ли у них Вася Пупкин?Да и с чего он должен с банком общаться и что то ему рассказывать?Я тасу телефон работы не дал. Потом звонили мне и жаловались что никто не берет трубку по тому что в базе. )По итогу дали тогда 1000 для старта.