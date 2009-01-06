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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:33
p2p это только у меня не пашет? пытаюсь аллой вытащить и второй раз отлуп.
причем сумма меньше 10К
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mephala
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Додано: Пон 27 січ, 2020 15:50
mephala написав:
p2p это только у меня не пашет? пытаюсь аллой вытащить и второй раз отлуп.
причем сумма меньше 10К
Зранку ТАЗік гасив Фарсом без проблем. Сума близька до 10к була.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 16:16
mephala написав:
p2p это только у меня не пашет? пытаюсь аллой вытащить и второй раз отлуп.
причем сумма меньше 10К
лимиты у фарса проверьте
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