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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3764376537663767

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 435
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
85
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 435
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

p2p это только у меня не пашет? пытаюсь аллой вытащить и второй раз отлуп.
причем сумма меньше 10К
mephala
 
Повідомлень: 6428
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:50

  mephala написав:p2p это только у меня не пашет? пытаюсь аллой вытащить и второй раз отлуп.
причем сумма меньше 10К

Зранку ТАЗік гасив Фарсом без проблем. Сума близька до 10к була.
Кочевник
 
Повідомлень: 1292
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Подякував: 220 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:16

  mephala написав:p2p это только у меня не пашет? пытаюсь аллой вытащить и второй раз отлуп.
причем сумма меньше 10К

лимиты у фарса проверьте
Hack-Stock
 
Повідомлень: 392
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:00

Все карты Коко дебит разобрали . Что за аншлаг . Дифицит времени СССР.
proftpd66
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Повідомлень: 1741
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Подякував: 149 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:10

  proftpd66 написав:Все карты Коко дебит разобрали . Что за аншлаг . Дифицит времени СССР.

Саме так, як за часів Леоніда Ілліча дорогого, вся прогресивна громадськість тут http://lx4.me/c/FCtDnKyY замовляє. Тому і розібрали.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 31846
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