p2p это только у меня не пашет? пытаюсь аллой вытащить и второй раз отлуп.
причем сумма меньше 10К
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
p2p это только у меня не пашет? пытаюсь аллой вытащить и второй раз отлуп.
причем сумма меньше 10К
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:50
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:16
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:00
Все карты Коко дебит разобрали . Что за аншлаг . Дифицит времени СССР.
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:10
Саме так, як за часів Леоніда Ілліча дорогого, вся прогресивна громадськість тут
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