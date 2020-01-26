Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:33
p2p это только у меня не пашет? пытаюсь аллой вытащить и второй раз отлуп.
причем сумма меньше 10К
mephala
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Додано: Пон 27 січ, 2020 15:50
mephala написав:
p2p это только у меня не пашет? пытаюсь аллой вытащить и второй раз отлуп.
причем сумма меньше 10К
Зранку ТАЗік гасив Фарсом без проблем. Сума близька до 10к була.
Кочевник
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Додано: Пон 27 січ, 2020 16:16
mephala написав:
p2p это только у меня не пашет? пытаюсь аллой вытащить и второй раз отлуп.
причем сумма меньше 10К
лимиты у фарса проверьте
Hack-Stock
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:00
Все карты Коко дебит разобрали . Что за аншлаг . Дифицит времени СССР.
proftpd66
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:10
proftpd66 написав:
Все карты Коко дебит разобрали . Что за аншлаг . Дифицит времени СССР.
Саме так, як за часів Леоніда Ілліча дорогого, вся прогресивна громадськість тут
http://lx4.me/c/FCtDnKyY
замовляє. Тому і розібрали.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 27 січ, 2020 18:21
Уважаемые коллеги! подскажите, посещает ли ветку представитель Форварда?
i-botanik
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Додано: Пон 27 січ, 2020 18:23
i-botanik написав:
Уважаемые коллеги! подскажите, посещает ли ветку представитель Форварда?
Да )
mustbe
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Додано: Пон 27 січ, 2020 18:24
i-botanik написав:
Уважаемые коллеги! подскажите, посещает ли ветку представитель Форварда?
Пишете в личку.
2-3-4 дня - и ответит
guntherhouse777
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Додано: Пон 27 січ, 2020 18:33
mustbe благодарю
i-botanik
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Додано: Пон 27 січ, 2020 18:34
guntherhouse777 благодарю
i-botanik
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