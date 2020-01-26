Додано: Пон 27 січ, 2020 18:45

28.12.19. я пролонгировал истекающий в этот день годовой депозит.

22.01.20. обратился в банк для получения образца депозитного договора на бумажном носителе. Ответ банка шокировал: «Можем выдать только справку». И таки да, несмотря на всю мою настойчивость и аргументы вынужден был удовлетвориться справкой. Но, зато какой справкой, это шедевр.

« …Сообщаем, что в позапрошлом году банком с клиентом таким-то был заключен договор банковского вклада (речь идет о договоре, который истек).

По состоянию на 22.01.20. остаток средств на депозитном счете составляет ……. грн.

Справка выдана для предъявления по месту требования».

Ни номера, ни даты подписания справка не имеет. Как не содержит условий договора, в частности процентной ставки, обязанности выплачивать проценты по депозиту и саму сумму вклада по окончанию договора, срока действия договора и даты выплаты вклада. Но это не вся история, а только ее средина. А есть еще интересное начало.

Перед тем, как пролонгировать депозит уточнил на сайте и в контакт центре процентную ставку. Оба источника подтверждают ставку в размере 17, 5%. Пролонгирую договор и 29.12.19. проверяю все ли корректно отработано. Интернет банкинг подтверждает, что договор пролонгирован, но не под 17, 5%, а под 17, 0. Звоню в клиентскую, поддержку и мне отвечают: « …или данные не подтянулись, или ошибка вкралась, перезвоните в первый рабочий день после Нового Года, все отрегулируем…».

3.01.20. звоню и в контакт центре сообщают, что таки да, договор перезаключен под 17 %., процентные ставки 28.12.19 были снижены. На сайте же продолжаю висеть 17, 5% (диктофонные записи переговоров с банком и скриншоты данных с сайта имеются).

И я теперь пытаюсь понять, все вот это абсолютный непрофессионализм, или тупое кидалово.

Меня все настойчивее терзают сомнения, а является ли банком то учреждение с вывеской банка, в которое мы с женой отдали свои деньги, вроде, как и немалые?

Если на сайте имеется представитель банка, прошу ознакомить руководителя учреждения с сим описанием их трудов и буду признателен за письменный ответ.