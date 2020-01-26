28.12.19. я пролонгировал истекающий в этот день годовой депозит. 22.01.20. обратился в банк для получения образца депозитного договора на бумажном носителе. Ответ банка шокировал: «Можем выдать только справку». И таки да, несмотря на всю мою настойчивость и аргументы вынужден был удовлетвориться справкой. Но, зато какой справкой, это шедевр. « …Сообщаем, что в позапрошлом году банком с клиентом таким-то был заключен договор банковского вклада (речь идет о договоре, который истек). По состоянию на 22.01.20. остаток средств на депозитном счете составляет ……. грн. Справка выдана для предъявления по месту требования». Ни номера, ни даты подписания справка не имеет. Как не содержит условий договора, в частности процентной ставки, обязанности выплачивать проценты по депозиту и саму сумму вклада по окончанию договора, срока действия договора и даты выплаты вклада. Но это не вся история, а только ее средина. А есть еще интересное начало. Перед тем, как пролонгировать депозит уточнил на сайте и в контакт центре процентную ставку. Оба источника подтверждают ставку в размере 17, 5%. Пролонгирую договор и 29.12.19. проверяю все ли корректно отработано. Интернет банкинг подтверждает, что договор пролонгирован, но не под 17, 5%, а под 17, 0. Звоню в клиентскую, поддержку и мне отвечают: « …или данные не подтянулись, или ошибка вкралась, перезвоните в первый рабочий день после Нового Года, все отрегулируем…». 3.01.20. звоню и в контакт центре сообщают, что таки да, договор перезаключен под 17 %., процентные ставки 28.12.19 были снижены. На сайте же продолжаю висеть 17, 5% (диктофонные записи переговоров с банком и скриншоты данных с сайта имеются). И я теперь пытаюсь понять, все вот это абсолютный непрофессионализм, или тупое кидалово. Меня все настойчивее терзают сомнения, а является ли банком то учреждение с вывеской банка, в которое мы с женой отдали свои деньги, вроде, как и немалые? Если на сайте имеется представитель банка, прошу ознакомить руководителя учреждения с сим описанием их трудов и буду признателен за письменный ответ.
i-botanik написав:28.12.19. я пролонгировал истекающий в этот день годовой депозит. 22.01.20. обратился в банк для получения образца депозитного договора на бумажном носителе. Ответ банка шокировал: «Можем выдать только справку». И таки да, несмотря на всю мою настойчивость и аргументы вынужден был удовлетвориться справкой. Но, зато какой справкой, это шедевр. « …Сообщаем, что в позапрошлом году банком с клиентом таким-то был заключен договор банковского вклада (речь идет о договоре, который истек). По состоянию на 22.01.20. остаток средств на депозитном счете составляет ……. грн. Справка выдана для предъявления по месту требования». Ни номера, ни даты подписания справка не имеет. Как не содержит условий договора, в частности процентной ставки, обязанности выплачивать проценты по депозиту и саму сумму вклада по окончанию договора, срока действия договора и даты выплаты вклада. Но это не вся история, а только ее средина. А есть еще интересное начало. Перед тем, как пролонгировать депозит уточнил на сайте и в контакт центре процентную ставку. Оба источника подтверждают ставку в размере 17, 5%. Пролонгирую договор и 29.12.19. проверяю все ли корректно отработано. Интернет банкинг подтверждает, что договор пролонгирован, но не под 17, 5%, а под 17, 0. Звоню в клиентскую, поддержку и мне отвечают: « …или данные не подтянулись, или ошибка вкралась, перезвоните в первый рабочий день после Нового Года, все отрегулируем…». 3.01.20. звоню и в контакт центре сообщают, что таки да, договор перезаключен под 17 %., процентные ставки 28.12.19 были снижены. На сайте же продолжаю висеть 17, 5% (диктофонные записи переговоров с банком и скриншоты данных с сайта имеются). И я теперь пытаюсь понять, все вот это абсолютный непрофессионализм, или тупое кидалово. Меня все настойчивее терзают сомнения, а является ли банком то учреждение с вывеской банка, в которое мы с женой отдали свои деньги, вроде, как и немалые? Если на сайте имеется представитель банка, прошу ознакомить руководителя учреждения с сим описанием их трудов и буду признателен за письменный ответ.
А як депо називається? Ше банка видає виписку з депорахунку де є залишок. І візьміть ще платіжне доручення про зарахування коштів на депорахунок. А шо повноцінного договору не дають це бізобразіє, погоджуюсь. Шось там в ІБ недопиляли.
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i-botanik написав:Квесторе_поверніться Депозит "Альтернативний". ІБ каже, що договір недоступний.Півгодини вів важкі перемовини, жодних документів більше не отримав.
Так Альтернативний можна було оформляти тільки в відділенні...з бонусом Мінфіна. В вас повинен бути паперовий договір з Минулого року та квитанція чи платіжка про внесення коштів. Вам потрібно лише виписка про стан депорахунку і все.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться Саме так первинний депозит і оформлявся. На дату укладання угоди, не заючи які будуть в подальшму відсоткові ставки, я відмінив пролонгацію. Саме так в договорі і вказано - автоматична пролонгація неможлива. Тобто, виходяи з наявних документів, депозит не мав би бути пролонгований, але..... є ж довідка що на депозитному рахунку є кошти (майже під Фонд і така ж ситуація з депозитом дружини)
i-botanik написав:Квесторе_поверніться Саме так первинний депозит і оформлявся. На дату укладання угоди, не заючи які будуть в подальшму відсоткові ставки, я відмінив пролонгацію. Саме так в договорі і вказано - автоматична пролонгація неможлива. Тобто, виходяи з наявних документів, депозит не мав би бути пролонгований, але..... є ж довідка що на депозитному рахунку є кошти (майже під Фонд і така ж ситуація з депозитом дружини)
Зрозумів. Нештатна пролонгація всупереч договору...це вже НП. А шо Ви так пізно забили тривогу. 3-го січня нехай би розривали платили соррібонус і Ви діяли б по ситуації.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.